Trump już coś wie? Tajemniczy wpis prezydenta USA na Twitterze

Jak informuje AP, Trump zadzwonił do popularnych programów radiowych w wahających się stanach Pensylwania i Wisconsin, na krótko przed zamknięciem lokali wyborczych.

Prezydent wyraził przekonanie, że wygra w kluczowych stanach Floryda i Północna Karolina oraz, że spodziewa się „wspaniałego wieczoru”.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020