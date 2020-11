IPN ukrywał informacje o homoseksualizmie Gulbinowicza. Kapłan jest podejrzany o ukrywanie pedofilów i molestowanie [FOTO]

Sławomir Cenckiewicz wstawił na portalu Twitter zdjęcia dokumentów SB i ich kopii z IPN dot. abp Henryka Gulbinowicza. W oryginałach jest informacja o homoseksualizmie kapłana – w kopiach informację ocenzurowano.

„Dwie wersje tego samego dokumentu o kard. Gulbinowiczu: wersja oryg. SB i wersja IPN z 2007 r. Dokument, w którym mówi się o homoseksualizmie abp. Gulbinowicza, akurat w tej części został ocenzurowany!” – informuje Sławomir Cenckiewicz.

Dwie wersje tego samego dokumentu o kard. Gulbinowiczu: wersja oryg. SB i wersja @ipngovpl z 2007 r. Dokument, w którym mówi się o homoseksualizmie abp. Gulbinowicza, akurat w tej części został ocenzurowany! Wypacza to sens działań SB i zakres "swobody" i biografię Kardynała pic.twitter.com/tTRBIiMhHI — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) November 7, 2020

Stolica Apostolska poinformowała o cofnięciu Gulbinowiczowi m.in. prawa używania insygniów biskupich

Nuncjatura Apostolska w Polsce opublikowała komunikat w tej sprawie.

„W wyniku przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kard. Henryka Gulbinowicza oraz po przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała, Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego decyzję o zakazie uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania insygniów biskupich” – czytamy w dokumencie.

Duchowny został także pozbawiony prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. Nakazano mu też wpłacenie „pewnej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji św. Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich”.

Kard. Gulbinowicz a SB

Kilka miesięcy temu wypłynęły również dokumenty wskazujące, że przedstawianie kard. Gulbinowicza jako wielkiego antykomunisty jest sporym nadużyciem.

Pod koniec roku ma ukazać się książka pt. „Dialog należy kontynuować. Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969-85. Studium przypadku”. Jej autorami są dr hab. Rafał Łatka i dr hab. Filip Musiał. W książce mają pojawić się dowody na długoletnie relacje bezpieki z kardynałem.

W rozmowie z Onetem, przeprowadzonej pod koniec lipca br., dr Łatka mówił:

Do tej pory dominowała narracja mówiąca jedynie o opozycyjnym zaangażowaniu księdza kardynała. Nie pisano o jego rozmowach z SB, które prowadził w sposób bardzo daleki od antykomunizmu. Moim zdaniem jego postawa, którą prezentował nie tylko w rozmowach z funkcjonariuszami SB, ale również z przedstawicielami władz partyjnych na terenie Białostocczyzny czy przedstawicielami urzędu do spraw wyznań (szczególnie w latach 1970-1975), była uległa, on zaś prowadził grę, która miała przynieść mu korzyści. Uważam, że ks. Gulbinowicz był w stanie iść na daleko idące kompromisy z władzami, prezentując się jednocześnie na zewnątrz jako ten, który nie ulega komunistom. Dlatego jestem przekonany, że perspektywa przedstawiania go tylko jako opozycjonisty jest błędna i myląca, po prostu nieprawdziwa

Zaznaczył jednak, że zażyłych kontaktów z komuną nie można nazwać współpracą agenturalną.

Ks. Gulbinowicz ewidentnie chciał zabłysnąć przed episkopatem efektami swojej pracy, takimi jak wybudowanie nowych kościołów. Dlatego uwikłał się w nieciekawe kontakty z SB, których jednak nie można nazwać współpracą agenturalną

Kard. Gulbinowicz w filmie „Tylko nie mów nikomu”

Postać kard. Gulbinowicza pojawiła się także w filmie „Tylko nie mów nikomu” Tomasza Sekielskiego, w którym przedstawiono przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych.

Wskazano, w nim, że po zatrzymaniu ks. Pawła Kani (obecnie nie jest już księdzem) w 2005 r. poręczył za niego ówczesny metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski. Szybko jednak to poręczenie wycofał. Następnie, według dokumentu Sekielskiego, poręczenia udzielił kard. Gulbinowicz, emerytowany biskup archidiecezji wrocławskiej. Dzięki temu poręczeniu ksiądz miał uniknąć tymczasowego aresztowania – wynika z dokumentu.

Nie tylko ukrywał, ale też sam molestował?

W maju 2019 r. do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kard. Henryka Gulbinowicza. Złożył je mecenas Artur Nowak, który reprezentuje Karola Chuma oskarżającego hierarchę o molestowanie seksualne.

Miało do niego dojść, gdy Chuma (wówczas Przemysław Kowalczyk) był 16-letnim uczniem Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Legnicy. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Jako powód podano przedawnienie czynu.

Lewica chce odebrał Gulbinowiczowi order Orła Białego

– W związku z ostatnimi wydarzeniami wokół osoby kardynała Henryka Gulbinowicza, w tym coraz mocniejszych oskarżeń o molestowanie i ukrywanie pedofilów, a także decyzji Stolicy Apostolskiej o nałożeniu na kardynała sankcji dyscyplinarnych, zwracamy się do Pana Prezydenta o podjęcie działań zmierzających do odebrania mu Orderu Orła Białego – napisali przedstawiciele Lewicy w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy.

– Ostatnie wydarzenia wokół działań kardynała Gulbinowicza wskazują, że ani respektu, ani szacunku odznaczona osoba nie budzi – podkreślają politycy Lewicy. – Przypominamy, że Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej i nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych. Osoba kardynała Henryka Gulbinowicza niestety, nie gwarantuje podtrzymania wagi i szacunku dla najwyższego państwowego odznaczenia jakim jest Order Orła Białego, który jest dumą i dobrem wspólnym wszystkich Polek i Polaków.

Pod pismem do głowy państwa złożyło podpisy 25 parlamentarzystek i parlamentarzystów Lewicy oraz przedstawicieli ugrupowania w Parlamencie Europejskim: Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Morawska-Stanecka, Joanna Senyszyn, Robert Biedroń, Maciej Kopiec, Katarzyna Ueberhan, Karolina Pawliczak, Anita Sowińska, Jan Szopiński, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Robert Kwiatkowski, Tomasz Trela, Monika Falej, Anita Kucharska-Dziedzic, Beata Maciejewska, Maciej Gdula, Katarzyna Kotula, Paweł Krutul, Wanda Nowicka, Robert Obaz, Monika Pawłowska, Marek Rutka, Anna Maria-Żukowska oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Inicjatywę Lewicy tak skomentował na Twitterze Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu”:

A odebranie orderu kłamcy Grossowi popieracie? I wszystkich możliwych orderów wszelkiej komunie? Jak tak, to i Gulbinowiczowi trzeba odebrać. https://t.co/2Xb42YawKx — Tomasz Sommer (@1972tomek) November 7, 2020

Źródło: Twitter, PAP, NCzas/KM