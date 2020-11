Rząd przesadził ze szpitalami tymczasowymi? Sośnierz nie gryzie się w język i mówi, jak jest

Andrzej Sośnierz z Porozumienia jako jeden z niewielu z obozu rządzącego nie gryzie się w język i mówi to, co myśli o rządowej strategii walki z koronawirusem, a nie to, co wypada powiedzieć. W czwartek miał małe tournee medialne, podczas którego przedstawił, jak wygląda sytuacja z jego perspektywy.

Sośnierza pytano przede wszystkim o wiszący w powietrzu jeszcze ostrzejszy lockdown oraz tymczasowe szpitale, które masowo powstają w całej Polsce.

W Radiu ZET poseł Sośnierz podkreślał przede wszystkim, że epidemia koronawirusa to nie tylko problem medyczny, ale też społeczny oraz gospodarczy. Dlatego przy podejmowaniu decyzji należy położyć na szali wszystkie argumenty, a nie tylko medyczne.

„To trzeba było robić na samym początku”

Poseł Porozumienia pytany o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, że jesteśmy o krok od tzw. narodowej kwarantanny, oraz czy teraz wprowadzenie całkowitego lockdownu powstrzyma, a przynajmniej spowolni rozrost pandemii, odpowiedział: – Jak premier mówi, że teraz będziemy przecinali łańcuchy epidemiologiczne, to ja przepraszam – uśmiecham się, bo to trzeba było robić na samym początku.

– Teraz my nie będziemy przecinać łańcuchów epidemiologicznych, teraz będziemy po prostu tłumić epidemię w swojej masie – zaznaczył Sośnierz.

(Nie)słuszność lockdownu

Jego zdaniem „lockdown całkowity da efekt”, ale epidemia to nie tylko problem medyczny, ale też społeczny, gospodarczy.

– Trzeba brać pod uwagę wszystkie względy, bo po tej epidemii też będziemy żyć, też trzeba żyć i jakoś państwo musi funkcjonować – podkreślił.

Dopytywany, czy w jego ocenie należy wprowadzić teraz lockdown, odpowiedział, że w tej chwili zdecydowanie nie.

– W tej chwili należy nadal trzymać te obostrzenia indywidualne. Polacy są już w tej chwili ostrożni – uważa Sośnierz.

Szpitale tymczasowe. Za dużo?

Z kolei w Polsacie News rozmowa z Sośnierzem zeszła na temat szpitali tymczasowych. Od kilku tygodni rząd zapowiada ich budowę, w każdym województwie przynajmniej po jednym, a w niektórych więcej. Na razie działa szpital na Stadionie Narodowym, który przyjmuje wyłącznie lekkie przypadki covidowe.

– Najważniejsze, że Polacy, naród, reaguje właściwie. Na tym etapie wystarczy higiena, dystans i maseczki. To powoduje spadek bez innych działań rządu, bo innych działań nie ma. To, co należy do rządu, to przygotowanie służby zdrowia – ale też robione jest nadmiarowo – żeby poradzić sobie ze skutkami epidemii, czyli wszystkimi chorymi, którzy wymagają łóżek – wskazywał.

– Trzeba się zastanowić, czy nie przeholowaliśmy z tymi szpitalami, bo może się okazać, że ich nie skończyliśmy, a nie będą już potrzebne – zastanawia się Andrzej Sośnierz.