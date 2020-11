To była „ścieżka zdrowia”, bili jak ZOMO. Nowe nagrania ze stacji Warszawa Stadion podczas Marszu Niepodległości [VIDEO]

W oficjalnych przekazach policja informuje, że podjęła zdecydowane działania w okolicach Stadionu Narodowego, ponieważ udrożniała w ten sposób przejazd karetek dowożących respiratory do szpitala tymczasowego znajdującego się na stadionie.

W związku z tym słynnym udrożnianiem przejazdu karetkom, policja urządziła sobie prawdziwą ścieżkę zdrowia na stacji kolejowej. Funkcjonariusze jak wściekli latali po peronie, rzucali granaty hukowe i tłukli pałkami każdego, kto się napatoczy.

Najpierw dwie relacje osób, których chyba nikt nie posądzi o sympatyzowanie z narodowcami, więc wszelkie argumenty o naginanie rzeczywistości, byleby wybielić nieliczną grupkę chuliganów obecną na Marszu Niepodległości, można od razu włożyć między bajki.

„Nie pomogło to, że krzyczeliśmy, że jesteśmy z prasy, zaczęli nas pałować. Miałam na sobie niebieską kamizelkę z napisem PRESS, podniosłam do góry ręce i krzyczałam, że jestem tu służbowo, ale policjanci, teraz już naprawdę rozwścieczeni, bili nas pałkami. Mnie po nerkach, ale fotoreporter Adam Tuchliński oberwał po głowie i został zrzucony ze schodów. Wpadliśmy wprost w objęcia nadbiegających z dołu policjantów, ale na szczęście przepuścili nas” – pisała dziennikarka Renata Kim z „Newsweeka”.

„Zostałem brutalnie skatowany przez kordon policji, wracając z planu filmowego. Nie brałem udziału w marszu, w tym czasie byłem na planie (…) Bili po karku, twarzy głowie, brzuchu, bili i nie pozwalali opuścić tego ‚kręgu’” – to już relacja brutalnie skatowanego aktora Jaspera Sołtysiewicza, który na stacji znalazł się zupełnie przypadkiem.

Z kolejnymi godzinami co i rusz wypływają nowe nagrania ukazujące niesamowitą brutalność policji na stacji Warszawa Stadion. To wygląda na swoistą zemstę. Puściły wszelkie hamulce, wróciły najgorsze wspomnienia z czasów PRL i ZOMO. Oddziały prewencji oraz policjanci ubrani po cywilnemu lali, tłukli po całym ciele praktycznie każdego napotkanego przechodnia. Nawet leżącego.

To nie jest sprawa dla komisji tylko dla prokuratora i biura spraw wewnętrznych KGP.

Ścieżki zdrowia zaliczane są do tortur, a tortury są zakazane tak samo jak strzelanie w głowę i bicie półkami po głowie.

To co wyprawiali ludzie w mundurach @PolskaPolicja 11XI to jest kryminał. pic.twitter.com/BfUWuZIPrZ

November 13, 2020