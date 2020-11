Lewicowa miłość i tolerancja w natarciu. Dziennikarka CNN znieważa żydowskie ofiary zagłady i połowę Amerykanów

Christiane Amanpour jedna z najważniejszych dziennikarek CNN porównała 4 lata rządów Trumpa do rządów nazistów i zagłady Żydów. Organizacje żydowskie domagają się wyrzucenia jej za podłe i oszczercze słowa.

Lewica nie zna żadnej miary w szkalowaniu i zohydzaniu przeciwników politycznych. Nie ma tak podłego porównania do jakiego nie posunęłaby się w swej propagandzie.

Jeden z ostatnich przykładów dała Christiane Amanpour, brytyjska gwiazda CNN, która porównała rządy Trumpa do rządów nazistów i zagłady Żydów.

Annapour na wstępie swego programu nawiązała do rocznicy „Kryształowej Nocy” w III Rzeszy – z 8 na 9 listopada, kiedy to Niemcy urządzili pogromy Żydom. To była zapowiedź nadchodzącej zagłady.

Zamordowano wtedy blisko sto osób. Spalono 171 synagog, zniszczono tysiące sklepów i biznesów zydowskich.

Te wydarzenia stanowiły dla dziennikarki CNN pretekst, by mówić o 4 latach rządów Trumpa.

– 82 lata temu, wydarzyła się Kryształowa Noc. To było uderzenie zapowiadające naszej całej cywilizacji wydarzenia, które doprowadza do zagłady całej społeczności i kultury – mówiła Annapour na tle archiwalnych zdjęć pokazujących napady na Żydów i stosy palonych książek.

– W cieniu takiej wieży płonących książek odbywał się zamach na fakty, wiedzę, historię i prawdę – dodała. – Po czterech latach współczesnego ataku Donalda Trumpa na te same wartości, zespół Biden i Harris obiecuje powrót do norm, w tym do prawdy.

Podłe, uwłaczające porównanie, zwłaszcza dla ofiar Holocaustu, spotkało się z natychmiastową krytyka środowisk i wielu organizacji żydowskich. Morton Klein, szef Syjonistycznej Organizacji Ameryki (ZOA) – najstarszej organizacji proizraelskiej w Stanach Zjednoczonych powiedział, że dziennikarka CNN „trywializuje i umniejsza Holocaust” poprzez porównywanie „prożydowskiej postawy Trumpa do tego co robili niemieccy naziści.

– To tym bardziej absurdalna i okrutna potwarz, że sam Trump ma córkę ortodoksyjną Żydówkę, zięcia i wnuki – mówił Klein.

– Czy Amanpour kiedykolwiek porównała rządy Obamy z nazistami, biorąc pod uwagę, że dał 150 miliardów dolarów antysemickiemu reżimowi irańskiemu, dając mu większą możliwość realizacji ich nazistowskich planów unicestwienia państwa żydowskiego?

„Podła Amanopour porównuje działanie prezydenta Stanów Zjednoczonych do nazistowskiego pogromu, w którym zamordowano dziesiątki Żydów ”– napisała Rada Orthodox Jewish Public Affairs Council.

„Upolitycznianie i wykorzystywanie sześciu milionów Żydów zamordowanych w systematycznej kampanii ludobójstwa w celu zdobycia tanich punktów politycznych jest obrzydliwe” – oświadczyła, założycielka i dyrektor Momsonamitzvah.

„ @Camanpour : Wstydzę się uważać cię za irańską rodaczkę” – napisał na Twitterze irańsko-amerykański publicysta Sohrab Ahmari. „To groteskowe nadużycie historii, przerażające, ahistoryczne porównanie, haniebne umniejszanie Zagłady”.

Problemem nie jest oczywiście sama podła ignorantka z CNN. Problemem jest cała ohydna narracja stosowana przez lewicowych, czy tzw. liberalnych polityków i usłużne media. Nie cofną się przed niczym, by zohydzić politycznych oponentów.

To dlatego Dulkiewicz może bezkarnie snuć brednie porównujące PiS do nazistów, a eurokrata Tusk rządy PiS do kalifatu, czyli reżimu islamistycznego obcinającego głowy „niewiernym” organizującego handel niewolnikami, zniewalającego kobiety, niszczącego całe cywilizacje.

Lewica i tzw. liberałowie, a także media społecznościowe nie maja z tym żadnego problemu. Na temat prawicy, konserwatystów, choćby tylko pozornych jak PiS, można mówić bezkarnie najbardziej podłe i ohydne rzeczy.