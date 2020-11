Upokorzony Gliński odgraża się, że jednak rozda pieniądze podatników celebrytom i artystom – pieszczoszkom elit

We wtorek mamy następne spotkanie naszego zespołu ws. Funduszu Wsparcia Kultury – powiedział wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński. Upokorzony polityk wstrzymał wypłatę środków po wielkiej krytyce jaka spotkała go za szastanie pieniędzmi podatników

Minister kultury był pytany w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski, czy decyzja o wstrzymaniu wypłat ze środków FWK była podyktowana tym, że został „poturbowany” po publikacji listy beneficjentów funduszu. – Wizerunkowo, oczywiście, tak. Myślę, że to wynika z niezrozumienia tego mechanizmu i tej całej sytuacji, ale przyjmuję zarzuty dotyczące wizerunkowej strony – powiedział.

Gliński w mediach społecznościowych w żenujący sposób tłumaczył dlaczego np „artyści” Świerzyńscy związani z zespołem disco-polo Bayer Full otrzymają 550 tysięcy złotych, albo Krystyna Janda i jej fundacja 1,8 miliona złotych. Wg niego ludzie głupi. Gdyby byli mądrzy to cieszyliby się, że Gliński przekazał ich 1,9 miliona złotych jednemu z Braci Golców.

O Akcji Glińskiego z zażenowaniem wypowiadały się nawet zespoły, które chciał obdarować – jak m.in. „Kult”, czy „Perfect”.

Gliński wmawiał, że FWK „służy wsparciu bardzo ważnego sektora gospodarki, który był pierwszy zamknięty i pewnie ostatni będzie otwarty w związku z pandemią”.

Według nas FWK służy głównie wkupieniu się Glińskiego w łaski artystycznego światka, wobec którego polityk ma wielkie kompleksy

– Tego typu pomoc dla gospodarki w całej Europie i w Polsce też polega na tym, że my się opieramy na deklaracjach aplikujących i chodzi o przekazanie jak najszybciej wsparcia finansowego dla sektora, żeby firmy utrzymać, żeby utrzymać miejsca pracy – wyjaśnił.

Pytany, czy ktoś naciskał na niego, by wstrzymać wypłaty, Gliński poinformował, że to była jego decyzja. – Zauważyłem to, co się działo w przestrzeni publicznej. Pewne argumenty mnie przekonały, bo jeżeli są jakieś wątpliwości co do firm czy też co do wysokości wsparcia czy rekompensat to zostanie zweryfikowane. Dlatego wstrzymaliśmy – mam nadzieję, że na krótką chwilę – ten fundusz. Generalnie na 2064 firm i instytucji kultury i organizacji pozarządowych prowadzących instytucje kultury wątpliwości dotyczyły kilkunastu, może kilkudziesięciu różnych podmiotów – zwrócił uwagę.

Jak poinformował szef MKiDN, we wtorek odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ws. Funduszu Wsparcia Kultury. – Musimy sobie jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań i myślę, że te podmioty, które nie są podmiotami gospodarczymi będą mogły otrzymać wsparcie szybciej. Natomiast weryfikacja podmiotów gospodarczych może potrwać dłużej – powiedział.

W piątek MKiDN podało, że 2064 podmioty otrzymają pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Wśród owych podmiotów było wielu celebrytów, zespołów disco polo, ale także artyści od lat żyjący z publicznych dotacji

W niedzielnym komunikacie MKiDN poinformowało, że „w związku z wątpliwościami dotyczącymi rekompensat przyznanych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, minister kultury i dziedzictwa narodowego postanowił wstrzymać realizację wypłat ze środków funduszu i przekazać listę beneficjentów do pilnej ponownej weryfikacji”.