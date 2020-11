Giuliani przedstawia zeznania urzędnik wyborczej w USA. „Zasadniczo była wyszkolona w oszukiwaniu”

Podczas konferencji prasowej sztab prawny kampanii Prezydenta USA Donalda Trumpa ujawnił szeroko zakrojony w całym kraju spisek dotyczący oszustwa wyborczego, mający na celu przechylenie szali zwycięstwa na korzyść Joe Bidena. Tak przynajmniej wynika ze słów Rudiego Gulianiego, ciągle jednak czekamy na rozstrzygnięcia sądowe.

Podczas trwającej aż półtorej godziny konferencji prasowej zespół prawny Trumpa przedstawiał dowody na „ogromną liczbę” oszustw wyborczych. Rudy Giuliani, główny prawnik prezydenta USA Donalda Trumpa, oświadczył, że istnieje wystarczająco dużo dowodów na oszustwa wyborcze.

Zeznania pod przysięgą

Giuliani mówił o oszustwach wyborczych w obu partiach, podkreślił iż jednak znaleźli się uczciwi ludzie i jak przekazał, mają świadków, którzy pod przysięgą opowiedzą o wyborczych oszustwach. – To prowadzi nas do Michigan, gdzie był uczciwy Demokrata, który powiedział, że oszukiwali – powiedział prawnik.

– Pokażemy Wam jej oświadczenie pod przysięgą, ponieważ wiemy, że ciągle fałszywie zgłaszacie, że nie mamy dowodów – mówił do przedstawicieli mediów. – Naród amerykański ma prawo to wiedzieć.

Giuliani zarzucił również prasie kłamstwa na temat braku dowodów. Jak powiedział, nie o wszystkich świadkach może mówić publicznie, gdyż obawia się ich nękania, jednak niektórzy byli gotowi upublicznić swoje oświadczenia, w tym Jessie Jacob, która jest lokalną urzędnik w Detroit.

Wyszkolona w oszukiwaniu

– Została wyznaczona do kontroli głosowania we wrześniu (…) Zasadniczo była wyszkolona w oszukiwaniu. Powiedziała: „Mój przełożony poinstruował mnie, żebym dostosowała datę nadania tych paczek pocztowych na wcześniejszą niż data ich wysłania” – mówił Giuliani.

– Przełożony ogłosił wszystkim pracownikom, aby zaangażowali się w tę oszukańczą praktykę – stwierdził Giuliani. – To nie ja to mówię. To obywatel amerykański mówi to pod przysięgą.

Scentralizowany plan oszustwa

Giuliani twierdził również, iż wzór oszustw wyborczych powtarza się we wszystkich stanach. – Nie ma jednego przykładu jednego oszustwa wyborczego w jednym stanie. Ten wzór powtarza się w wielu stanach, prawie dokładnie taki sam – powiedział.

– Sugeruje, że istniał scentralizowany plan wykonania tych różnych aktów oszustwa wyborczego, szczególnie skoncentrowany na dużych miastach, na dużych miastach kontrolowanych przez Demokratów – dodał Giuliani.

Giuliani oświadczył, że istnieje wystarczająco dużo dowodów na oszustwa wyborcze w „wahających się” stanach. Wskazał, że jeśli policzyć wyłącznie prawidłowo oddane głosy w Pensylwanii i Michigan, Trump jest zwycięzcą wyborów prezydenckich.

Źródło: Breitbart/Boston Herald