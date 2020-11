Mentzen komentuje „stan XD” w Polsce. „To są małpy, które dostały brzytwę i tną bez najmniejszego pomyślunku”

Od soboty obowiązuje przegłosowana w październiku nowelizacja tzw. ustawy covidowej. Nakłada ona m.in. nakaz noszenia maseczek, także w najbardziej absurdalnych warunkach. Wprowadzenie „stanu XD” na terenie Polski oraz działania rządu skomentował Sławomir Mentzen.

„Nasze władze ostatecznie puściły się poręczy. Pewnie jeszcze nie wiecie, ale wczoraj po kryjomu znowu zmienili to nielegalne rozporządzenie, na podstawie którego wprowadzili w Polsce stan XD. Otóż w najnowszej wersji tego nielegalnego, będącego obrazą rządów prawa, rozumu i godności człowieka rozporządzenia znajduje się obowiązek przebywanie w maseczce w pracy w każdym pomieszczeniu, w którym nie jesteśmy sami. Od wczoraj, jeżeli nie wyprosicie wszystkich z pomieszczenia w którym przebywacie, nie możecie nic zjeść ani wypić. Z budynku też oczywiście nie możecie wyjść zjeść, bo na ulicy też trzeba nosić maseczkę” – napisał Sławomir Mentzen.

W ocenie polityka Konfederacji, działania rządu Morawieckiego „to jest ciemnota w pełnym tego słowa znaczeniu”.

„To są małpy, które dostały brzytwę i tną bez najmniejszego pomyślunku. Wszystkie bezpieczniki naszego państwa wysiadły. Jeden kretyn z drugim kretynem wypuszczają w środku nocy dowolne rozporządzenia, bez żadnego zastanowienia się nad konsekwencjami. Zupełnie nielegalnie wstrzymują druk wyroków TK, czy podpisanych przez Prezydenta ustaw. Nielegalne rozporządzenie jest egzekwowane, a legalnie przyjęta ustawa jest niedrukowana, przez co nie może wejść w życie. Oni doskonale wiedzą, co robią. Dlatego tak PiSowi zależy na wprowadzeniu ustawy, która zwolni ich z odpowiedzialności karnej za tę bandyterkę, którą uprawiają” – stwierdził.

Czarne Lustro

Ekonomista ocenił również, że „poziom ciemnoty” rządu jest znacznie większy niż Wróżbity Macieja.

„Wróżbita Maciej obraża się, gdy porównuję jego dane i analizy do tych, z których korzysta nasz rząd. I ma rację, rząd prezentuje znacznie większy poziom ciemnoty niż on. Już wolę typa rzucającego uroki, odganiającego czarną magię, wolę wiedźmina, strzygę i kikimorę niż tę hołotę, która dorwała się do władzy i niszczy świat, jaki znałem przez całe dotychczasowe życie” – dodał.

„Na polecenie tej ciemnej bandy ludzie mają cały dzień siedzieć i chodzić zakryci jak jacyś przestępcy, stać w galerii w tłumie grzecznie w kolejce do sklepu, aby w sklepie nie robić tłumu, nie mogą posłać dzieci do szkoły, pójść na obiad, czy do kina. Nie mogą nawet nic zjeść, czy wypić w pracy. Nie można iść na cmentarz 1 listopada, ani pojechać do rodziny na Wigilię. Nie można pojechać na ferie. Dzieci cały rok mają siedzieć w swoich pokojach i świat poznawać przez komputer. Swoich kolegów i koleżanki mają znać z takich małych okienek na ekranie. To nie jest normalne, to jest nie do uwierzenia, to jest jak odcinek z Czarnego Lustra. Ale to się dzieje naprawdę” – wyliczał Mentzen.

„Powinno się pluć na ich widok”

Jak podkreślił, rząd, który „z premedytacją, zupełnie nielegalnie, uzurpuje sobie władzę do decydowania jak spędzę Święta Bożego Narodzenia” zasługuje na „najwyższe potępienie”.

„Żaden uczciwy człowiek nie powinien im podawać ręki. Powinno się pluć na ich widok. Powinno się do końca życia wytykać ich palcami i przypominać im ich niegodziwości” – skwitował.

Mentzen zwrócił także uwagę, że to dopiero początek. „A oni dopiero się rozkręcają. Wczoraj Bartosz Kownacki z PiS zaproponował, żeby ludzie wchodzący do galerii handlowej płacili opłatę w wysokości 100 zł, która przepadnie, jeżeli nie znajdą dla siebie tego, czego szukali. Co wymyślą jeszcze? Nie wiem, nie chcę wiedzieć, chcę się obudzić z tego koszmaru. Chcę móc odwieźć rano dziecko do szkoły, pójść normalnie do pracy, potem na spacer, do kina czy na kolację. Chcę iść na piwo, na mecz czy na koncert. Chcę żyć jak wolny człowiek, nie jak więzień, czy mysz laboratoryjna. Urodziłem się pod koniec komuny, nie zamierzam w komunie umrzeć” – podsumował.



Źródło: Facebook