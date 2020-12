Sommer: Będzie człowiek zwykły i człowiek niezwykły, czyli zaszczepiony – ubermensch [WIDEO]

Tomasz Sommer w najnowszym programie na kanale „Tomasz Sommer EXTRA” omawia Narodowy Program Szczepień, który we wtorek przedstawili nam nasi umiłowani przywódcy.

Redaktor naczelny „Najwyższy Czas!” przeanalizował Narodowy Program Szczepień, który w dużej mierze składa się z korporacyjnej nowomowy i pustosłowia. Kilka fragmentów jest jednak wartych głębszego zastanowienia.

Sześć tez strategicznych

– Pan Dworczyk i jego koledzy twierdzą, że zastosują bezpieczne i skuteczne, w wystarczającej ilości, w możliwie najkrótszym czasie, darmowe, dobrowolne dla wszystkich i łatwo dostępne szczepionki. Zacznijmy weryfikować te tezy – mówił Sommer.

– Bezpieczne i skuteczne – nie wiadomo czy nam te „łuski na plecach nie wyrosną”, bo przecież każda szczepionka jest inna, wszystkie były robione w ekspresowym tempie i długofalowe skutki ich działania nie są znane – tłumaczył.

– W wystarczającej ilości – o tak, to na pewno, bo przecież zapłacone – dodawał. – W możliwie najkrótszym czasie – jednak nie, bo już Brytyjczycy się szczepią.

– Darmowe – jak darmowe, skoro sami potem piszą, że kupienie będzie kosztowało 2,4 mld złotych? Chyba ktoś te 2,4 mld złotych wyłuska z naszych kieszeni – wskazywał.

– Dobrowolne dla wszystkich – no oby to była prawda, jakoś nie wierzę temu rządowi, więc stawiam znak zapytania – dodawał. – Łatwo dostępne – jak państwo zobaczą, wcale nie będzie takie proste.

– Sześć tez w założeniach strategii i większość to są tezy kłamliwe już z założenia, zwłaszcza te tezy związane z bezpieczeństwem, skutecznością i darmowością – podsumował Sommer.

Człowiek zwykły i nadczłowiek

Następnie Tomasz Sommer odniósł się Statusu Osoby Zaszczepionej. Po zaszczepieniu dwoma dawkami i odebraniu zaświadczenia lub kodu QR obywatele lepszego sortu:

– będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia ;

– nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich ;

– nie będą musiały odbywać kwarantanny w wypadku kontaktu z osobą zakażoną.

– Wyobrażam sobie, jak wpada policja na spotkanie towarzyskie i liczy: raz, dwa, trzy (…) sześć i pyta, czy ktoś ma status osoby zaszczepionej. Ktoś się tam nieśmiało zgłasza i mówią: a no szkoda, to państwa nie zamykamy – snuł wizję Sommer.

– Dyskoteki teraz będą tylko dla zaszczepieńców, to jest ta marchewka – dodawał. – Status osoby zaszczepionej, czyli będzie człowiek zwykły i człowiek niezwykły, czyli zaszczepiony – ubermensch.

– Gdzieś pomiędzy znajduje się szczepionka, ten cudowny graal, jak się do niego zbliżymy, to przejdziemy z grupy możliwych do zakażenia do grupy zaszczepionych i dzięki przejściu do tego raju będziemy mogli brać udział w dyskotekach – podsumowywał redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”.