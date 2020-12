Szczepionka przeciw Covid-19. Ile trwa odporność? Ekspert: „Nie wiadomo”

Wobec szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer wciąż jest bardzo dużo pytań. O niektórych wątpliwościach wypowiedział się wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.

W programie „Onet Rano” jednym z poruszanych wątków było zagadnienie, jak długo szczepionka Pfizera miałaby chronić przed wirusem SARS-CoV-2.

Dr Dzieciątkowski przyznał wprost, że tego nie wiadomo. Wszystko dlatego, że wobec szczepionki przeciw Covid-19 zastosowano nadzwyczajne procedury i skrócono fazy badań klinicznych. Na wiele pytań nie znamy odpowiedzi, a mimo to rozpoczęły się już szczepienia pacjentów.

– Wynika to ze skrócenia trzeciej fazy badań klinicznych. Normalnie pacjentów obserwuje się przez miesiące lub przez lata. Tu niestety ze względu na pandemię, nie można było sobie pozwolić na przeciągnięcie tego. Szacuje się, że odporność po szczepieniu będzie trwała w granicach dwóch – trzech lat – przyznał wirusolog.

Na razie szczepionkę Pfizera stosuje Wielka Brytania. Lada moment wstrzykiwanie preparatu rozpocznie się także w Polsce. Kiedy dokładnie? To zależy od Unii Europejskiej.

– Posiedzenie europejskiej agencji leków ws. rejestracji na teren UE ma być 29 grudnia 2020 i jeżeli ta szczepionka będzie zatwierdzona, to od następnego dnia będą mogły ruszyć szczepienia na terenie UE. Termin szczepień będzie zależał od tego, czy będzie przygotowana infrastruktura, na terenie Polski trwają w tym temacie dyskusje. Wymagania ministerstwa dot. punktów szczepień są mniej więcej takie, jak do przyjęcia pacjenta do szpitala narodowego – przekazał dr Dzieciątkowski.