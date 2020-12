Elon Musk czekał na Cyberpunk 2077. Komentuje grę i zamieszcza prześmiewczego mema [FOTO]

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie czekał na premierę polskiej gry, czemu wyraz często dawał w mediach społecznościowych.

Premiera Cyberpunk 2077 okazała się połowicznym sukcesem. Koszty jej wyprodukowania i promocji zwróciły się już pierwszego dnia. Wielu jednak krytykowało grę – ma kilka błędów, ale przede wszystkim bardzo źle działa na starszych konsolach.

CO Projekt wydało specjalne oświadczenie, w którym przeprosiło za zaistniałą sytuację. Zapewniło, że zwróci koszty wszystkim niezadowolonym z działania Cyberpunk 2077.

Jednym z błędów gry jest „rozpięty rozporek”. Co jakiś czas zdarza się, że u męskiej postaci wirtualne genitalia wypadają poza spodnie.

To do tej sytuacji odniósł się Elon Musk – szef SpaceX oraz Tesla Inc. Miliarder zamieścił mema z logiem gry nałożonym na kadr z serialu „The Office”, na którym Michael Scott, postać grana przez Steve’a Carrela, ma palec w rozporku.

Wpis Muska był też odpowiedzią na opinię jednego z graczy, który stwierdził, że po tym, jak wypróbował grę chce mu się płakać i nie ma ochoty dotykać swojego PlayStation 4 (a więc starszej wersji, na której gra nie działa poprawnie).

Musk dość niestandardowo traktuje media społecznościowe i często robi sobie po prostu jaja. Miliarder mógł chcieć zakpić z gry CD Projekt, ale przede wszystkim wydaje się, że z postawy gracza, któremu chce się płakać, bo gra nie działa poprawnie.

W innym wpisie Musk zaznaczył, iż „obiektywna rzeczywistość jest taka, że nie da się dobrze uruchomić zaawansowanej technologicznie gry na starym sprzęcie”.

The objective reality is that it is impossible to run an advanced game well on old hardware. This is a much more serious issue: https://t.co/OMNCTa9hJY

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2020