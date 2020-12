Francuski agent, gwałciciel i stręczyciel. Kolejne aresztowanie w sprawie pedofila Epsteina

Francuski właściciel agencji modelek został aresztowany za gwałty, handel ludźmi i stręczenie nieletnich dziewcząt. Zatrzymanie ma związek ze sprawą nieżyjącego już pedofila Epsteina, który „dostarczał” młode dziewczęta bogatym członkom światowej elity.

Jean-Luc Brunel został zatrzymany na lotnisku Charlesa de Gaulle’a w Paryżu, gdy miał lecieć samolotem do Senegalu. Jest on oskarżany m.in. przez byłą kochankę księcia Andrzeja – syna królowej Elżbiety, z którym, miał się nią „dzielić”, i którą obaj mieli seksualnie wykorzystywać.

Virginia Roberts Giuffre twierdzi, że służyła jako „niewolnica seksualna” i została zmuszona do spania z księciem.

Gdy miała 17 lat zmuszono ją do tego co najmniej 3 razy. Giuffre złożyła we Francji i USA pozwy, z których wynika, że odbyła „kilkakrotne stosunki seksualne z Brunelem” gdy miała od 16 do 19 lat.

Zatrzymanie ma związek z wielką aferą pedofilską Jeffrey’a Epsteina, który zorganizował wielką sieć świadczenia „usług” seksualnych przez młode dziewczęta przedstawicielom elit.

Brunel miał być jedną z osób, które pomagały Epsteinowi znaleźć młode dziewczyny, które były następnie wykorzystywane. Thysia Huisman, była modelka holenderska twierdzi, że została „odurzona i zgwałcona” przez Brunela w wieku 18 lat.

– To wspaniała wiadomość. Płaczę z radości – powiedziała dziennikowi „The Sun” na wieść o zatrzymaniu Brunela.

Zarzuty pod adresem agenta wysunęło wiele modelek. Większość anonimowo, ale są też takie które robią to pod nazwiskiem jak Zoe Brock z Nowej Zelandii.

Brunel był założycielem i właścicielem agencji modelek MC2 i Karin Models. Miał więc sporo okazji, by poznawać młode dziewczęta, które chciały zrobić karierę. Według śledczych agent miał z Francji przywieźć Epsteinowi 12-letnie siostry jako „prezent urodzinowy”.

Brunel był częstym gościem w karaibskiej posiadłości Epsteina zwanej „pedo wyspą”, albo „wyspą orgii”. To m.in tam młode dziewczęta miały świadczyć „usługi” seksualne.

Na wyspie pedofila bywał książę Andrzej i były prezydent Bill Clinton. Pedofil Epstein miał apartament w Paryżu. Tam również miało dochodzić do wykorzystywania dziewcząt, a sam Brunel miał tam dopuszczać się gwałtów.

W ohydnym procederze Epsteinowi pomagała też siedząca teraz w więzieniu Ghislaine Maxwell, córka najpotężniejszego w Wielkiej Brytanii magnata mediowego – Roberta Maxwella.

Kobieta oczekuje końca śledztwa. Sam Epstein latem 2019 roku został znaleziony martwy w swej celi. Nikt jednak nie wierzy w samobójstwo.