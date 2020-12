Zamaskowane Boże Narodzenie? Skompromitowana WHO znów „doradza”, co mamy robić. Chce byśmy nosili maski w czasie rodzinnych spotkań, a wieczerzę urządzili w parku

Kierowana przez podejrzewanego o zbrodnie komunistę, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) „rekomenduje” noszenie masek w czasie świątecznych spotkań rodzinnych. Według jej urzędników spotkanie najlepiej urządzić w parku.

Europejskie biuro WHO obwieściło, że chrześcijanie powinni rozważyć „odroczenie lub skrócenie” uroczystości religijnych i kościelnych w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

„Niezależnie od lokalizacji, nabożeństwa religijne powinny w tym roku odbywać się inaczej. Jeśli to możliwe, powinny odbywać się na zewnątrz lub mieć ograniczony rozmiar i czas trwania, z fizycznym dystansem, wentylacją, higieną rąk i stosowaniem maski, jeśli jest to właściwe ”– napisała globalistyczna organizacja w swych rekomendacjach.

Według niej – „małe przyjęcia z rodziną i przyjaciółmi” – powinny „odbywać się na zewnątrz, jeśli to możliwe, a uczestnicy powinni nosić maski i utrzymywać fizyczny dystans”. To rekomenduje europejskie biuro WHO dla Europy.

Organizacja zasugerowała również, że ludzie powinni zrezygnować z odwiedzania starszych i osłabionych krewnych lub przyjaciół, aby oszczędzić im „niepokoju i dyskomfortu związanego ze spędzaniem czasu z bliskimi i ryzykiem zarażenia się koronawirusem”.

Wcześniej globalistyczna organizacja zalecała rezygnację ze świątecznej wieczerzy w domu na rzecz pikniku w parku.

WHO jest całkowicie skompromitowaną organizacją, która od początku pandemii pokazała się jako skorumpowana i nieudolna.

Jej urzędnicy nie zrobili nic co pomogłoby walczyć z plagą. przeciwnie – ukrywali jej zasięg, i ryzyko, tak jakby chcieli osłonić komunistyczny reżim Chin, gdzie zaczęła się pandemia. Na czele tej skompromitowanej, skorumpowanej organizacji stoi teraz etiopski komunista Tedros Adhanom Ghebreyesus podejrzewany o dokonywanie zbrodni w swoim kraju.