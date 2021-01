Artyści za frajer stali się PR-owcami od szczepień. Tak PiS zachęci Polaków do szczepień?

Rząd PiS zakupił szczepionki, ale chętnych by się szprycować brakuje. Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że aż 44 proc. Polaków nie chce się szczepić.

Partii pozostały dwa rozwiązania – zmusić lub zachęcić. Pierwsze to przywileje dla zaszczepionych i ograniczenia dla niezaszczepionych.

Takie rozwiązanie nie tylko niezbyt przekonuje Polaków, ale na dodatek nie przysparza partii zwolenników. Wybrano więc opcję drugą.

Niestety, ale cały czas żyjemy w mentalnej komunie, podtrzymywanej przez polityków, bo im się to opłaca. To akcja promocyjna: ludzie zobaczą, że ktoś znany załatwił sobie szczepionkę "po znajomości", czyli to się opłaca. Metoda skuteczniejsza niż szczepienie przed kamerami.

— Radosław Piwowarczyk (@R_Piwowarczyk) January 2, 2021