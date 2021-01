Korwin-Mikke zaczął mówić niepoprawnie politycznie. TVN przerwał transmisję [VIDEO]

Telewizja TVN transmitowała posiedzenie z sejmowej Komisji Zdrowia. Gdy niepoprawnie politycznie zaczął przemawiać Janusz Korwin-Mikke, TVN natychmiast przerwało transmisję.

Korwin-Mikke powiedział kilka ostrych słów w kierunku rządzących. Zarzucił im m.in., że odpowiadają za śmierć dziesiątek tysięcy osób, które w 2020 roku zmarły nie na COVID-19, ale przez brak dostępu do służby zdrowia.

Dostęp był znacznie utrudniony, a często wręcz niemożliwy, bo politycy wszystkie procedury dostosowali do koronawirusa.

Tego widzowie TVN-u jednak nie usłyszeli. Po kilku zdaniach wypowiedzianych przez polityka Konfederacji, stacja przeniosła się z komentarzem do studia.

– Jeśli ktoś mówi w piątek, że pojawiła się nowa mutacja wirusa, a w sobotę pan minister albo jego doradca, dokładnie nie pamiętam, mówi, że ta szczepionka reaguje również na nowy wirus, to jest to oczywiste kłamstwo. I każdy to wie – mówił Korwin-Mikke, sugerując, że po jednym dniu nie da się stwierdzić, czy szczepionka może być skuteczna w walce z nową odmianą wirusa.

Tę wypowiedź TVN jeszcze transmitowało, ale kolejnych wywodów posła Konfederacji widzowie nie mogli już posłuchać. Stacja wróciła do transmisji z obrad komisji dopiero w momencie, gdy Korwin-Mikke skończył mówić, a kolejna osoba zarzucała mu kłamstwo. Jakie konkretnie kłamstwo? Nie wiadomo, bo konkrety nie padły.

„P.Żorżeta Mossbacher nas opuściła, ale TVN24 przerwała przekaz gdy zacząłem mówić, iż „Pfizer” jest firmą karaną za korupcję. Natomiast w Komisji mi przerwano, gdy zażądałem podania nazwisk osób , które zdecydowały o zakupie tej szczepionki. To giga-afera!” – skomentował sprawę Korwin-Mikke.

.@tvn24 przerwał transmisję z Komisji Zdrowia, gdy @JkmMikke zaczął mówić "niepoprawnie politycznie". Podobnie media w USA przerwały wystąpienie Prezydenta Trump, ale wtedy faktycznie Trump gadał głupoty, a prowadzący wyjaśnił dlaczego przerwał transmisję. https://t.co/KwzACjakSD pic.twitter.com/YZd4yJIc8w — Karol Wilkosz (@WilkoszKarol) January 5, 2021

Na tym opiera się cała "służba zdrowia". Jak jest za darmo, to chętnych zawsze więcej, niż towaru. Tylko tu towarem jest życie. I zmuszanie lekarza by dokonywal wyboru, jest nieludzkie. Czy socjalizm jest "narodowy","europejski" czy "nasz siermiężny" – efekt jest zawsze taki sam. https://t.co/gektGl7RmM — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) January 5, 2021

