Mentzen: „Ci sadyści będą przedłużać to szaleństwo, dopóki nie napotkają na opór. Trzeba działać!”

Minister Adam Niedzielski ogłosił, że reżim covidowy zostanie wstępnie przedłużony do 14 lutego. Sławomir Mentzen z Konfederacji nawołuje do radykalnego obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Minister zdrowia Adam Niedzielski brzmiał podczas konferencji jak uczniak odpytywany z geografii. Opowiadał o sytuacji w Niemczech, Hiszpanii, Francji… brakowało tylko San Escobar.

Gdzieś w trakcie tej robotycznej deklamacji polityk znalazł chwilę na wtrącenie kilku słów o obostrzeniach. Do walentynek zmieni się niewieli. Pisaliśmy o tym:

W odpowiedzi na to Sławomir Mentzen, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, udostępnił na Facebooku wpis skierowany do przedsiębiorców:

„Rząd właśnie przedłużył nielegalne obostrzenia do 14 lutego. Restauracje, hotele, szkoły, stoki i siłownie będą dalej zamknięte.

Mówiłem wiele razy, że trzeba być ciężkim frajerem, żeby wierzyć, że oni sami odpuszczą. Ci sadyści będą przedłużać to szaleństwo, dopóki nie napotkają na opór.

Zachęcam przedsiębiorców do otwierania się. Te zakazy są nielegalne, sądy uchylają kary z Sanepidu. Kontaktujcie się z Kongresem Polskiego Biznesu, oferujemy darmową pomoc prawną dla otwierających się przedsiębiorców.

Przypominam też, że zbieramy podpisy pod projektem ustawy OtwieramMY gospodarkę. Link do zbiórki w komentarzu. Jestem sprawozdawcą tego projektu, co znaczy, że jeżeli zbierzemy 100 tysięcy podpisów, będę go prezentował w Sejmie.

Trzeba działać, ten lockdown sam się nie skończy, musimy sami wysłać go w diabły. Jeżeli my tego nie zakończymy, to kto miałby za nas to zrobić?”

Można się spodziewać, że teraz jeszcze więcej lokali otworzy się w ramach akcji #otwieraMy. Co innego im bowiem pozostało, gdy rząd stawia ich pod ścianą?

Informacje o zbiórce podpisów w artykule poniżej: