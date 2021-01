100 dni od zamknięcia branży gastronomicznej na „dwa tygodnie”. Końca gehenny nie widać

Równo 100 dni temu rząd zamknął branżę gastronomiczną w imię walki z koronawirusem. Oczywiście na dwa tygodnie. Trwa dramat przedsiębiorców.

Od 24 października gastronomia funkcjonuje w Polsce w bardzo ograniczonej formie – jedzenie i napoje mogą być sprzedawane jedynie na wynos i w dowozie. Oficjalnie.

Podczas ogłaszania restrykcji premier Mateusz Morawiecki informował, że taka sytuacja potrwa dwa tygodnie. Z możliwością przedłużenia. I z tej furtki rząd ochoczo korzysta, co chwilę przedłuża obostrzenia o kolejne dwa tygodnie.

Aktualnie branża gastronomiczna ma być zamknięta przynajmniej do 14 lutego, a potem… się zobaczy. Niewiele wiadomo. Patrząc jednak na działania rządu i sposób komunikacji, chyba nikt już nie ma złudzeń, że zakaz działalności potrwa znacznie dłużej niż „jeszcze tylko” dwa tygodnie. Kolejne kraje przedłużają lockdown i można być niemal pewnym, że Polska ponownie skopiuje zachodnie rozwiązania.

W listopadzie, podczas kolejnego przedłużania restrykcji o dwa tygodnie, rząd przedstawił piękne kolorowe wykresy. Decydenci tłumaczyli, jakich kroków można się spodziewać przy tylu i tylu zakażeniach. Pogadali, rzucili kilkoma sloganami, w tym o 100 dniach solidarności, podlali propagandą i tyle z planów pozostało.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, od 26 grudnia cała Polska niezmiennie powinna znajdować się w strefie żółtej (a niektóre województwa nawet w strefie zielonej). A to oznaczałoby między innymi:

dostępne wydarzenia kulturalne, kina, teatry itd. (25 proc. publiczności),

wesela, uroczystości – dozwolone do 50 osób,

otwarte hotele,

otwarte siłownie, kluby fitness, baseny (z limitami),

gastronomia działa w godz. 6-21.

Tak się jednak nie stało. W międzyczasie rząd kolejny raz zmienił zasady gry i tym samym pokazał, że wszelkimi zapowiedziami władzy można sobie co najwyżej podetrzeć to i owo. I absolutnie na ich podstawie nie powinno się planować czegokolwiek w ujęciu długoterminowym. Co więcej, od 28 grudnia jesteśmy de facto w strefie czarnej. Zależy którego ministra posłuchać, mamy albo narodową kwarantannę, albo etap odpowiedzialności z rozszerzonymi restrykcjami. Zwał, jak zwał. Fakty są takie, że mamy twardy lockdown.

Przedsiębiorcy pozbyli się już wszelkich złudzeń i biorą sprawy w swoje ręce. Od kilku tygodni obserwujemy w Polsce falę obywatelskiego nieposłuszeństwa. Mamy akcję Góralskie Veto, Bałtyckie Veto, Jurajskie Veto czy wreszcie #otwieraMY.

Nie patrząc na obostrzenia, przedsiębiorcy otwierają swoje biznesy i rozpoczynają brutalną walkę o przetrwanie. Mowa o tych, którzy jeszcze mają o co walczyć, bo część w międzyczasie zbankrutowała. Na potrzeby telewizyjnego spektaklu rząd zapewnia o pomocy, o tarczach antykryzysowych, ale praktyka pokazuje, że na łaskę rządu mogą liczyć nieliczni. Reszta została brutalnie odcięta od możliwości pracy, zarobku i nie dostanie żadnego odszkodowania.

31 stycznia mija 100 dni od zamknięcia branży gastronomicznej czy kulturalnej (hotelarska została zamknięta nieco później) na legendarne już „dwa tygodnie”. Końca gehenny nie widać.

