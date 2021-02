Masowe szczenienia w Wielkiej Brytanii. Wszyscy dorośli dostaną obie dawki do sierpnia. „A może wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba”

Wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą otrzymać obie dawki szczepionki przeciw Covid-19 do sierpnia lub września, „a może wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba” – powiedział we wtorek Clive Dix, szef brytyjskiej grupy zadaniowej ds. szczepionek.

Jak stwierdził Dix w rozmowie ze stacją Sky News, dzięki portfelowemu podejściu polegającemu na zakupie szczepionek od kilku różnych producentów, jest pewien, że nie będzie żadnych problemów z dostawami szczepionek.

Zapytany, czy transporty szczepionek będą docierać w obiecanym tempie, w ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy, Dix odpowiedział: „Tak, zdecydowanie. Jesteśmy w grupie zadaniowej ds. szczepionek pewni, że dostawy, które otrzymamy, doprowadzą nas do sytuacji, w której będziemy mogli zaszczepić tyle osób, ile Wielka Brytania chce zaszczepić”.

Dopytany, czy oznacza to, że każdy dorosły otrzyma dwie dawki, Dix potwierdził, mówiąc: „Prawdopodobnie mówimy o terminie sierpniowym lub wrześniowym, gdy wszystko będzie skończone, może wcześniej, jeśli będzie taka potrzeba”.

Dix zapewnił, że dzięki podjętemu przez grupę zadaniową portfelowemu podejściu, zgodnie z którym Wielka Brytania zapewniła sobie dostęp do siedmiu różnych szczepionek, nie ma niebezpieczeństwa braku szczepionek.

„Oczywiście może być problem z produkcją, jak w przypadku każdej innej produkcji, a szczepionki są bardziej skomplikowane i (tym bardziej) może być kłopot. Ale ponieważ przyjęliśmy podejście portfelowe, mamy inne szczepionki, które zostaną zatwierdzone w bardzo bliskiej przyszłości. A kiedy już zostaną zatwierdzone, mamy je jako zapasowe. Jest bardzo małe ryzyko, że mielibyśmy nie mieć szczepionki” – wyjaśnił.

Dix ocenił również, że nowe wersje szczepionek, dostosowywane do nowych wariantów koronawirusa, mogą być zatwierdzane do użycia w ciągu zaledwie sześciu do ośmiu tygodni od ich opracowania, zamiast roku, który był potrzebny do stworzenia pierwszych szczepionek.

Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało w Wielkiej Brytanii ponad 15,5 mln osób, a drugą – ponad 546 tys. Jak poinformował brytyjski rząd, każda osoba z pierwszych czterech grup priorytetowych dostała już możliwość przyjęcia szczepionki. Teraz celem jest zaszczepienie do końca kwietnia pozostałych pięciu grup priorytetowych.

Źródło: PAP