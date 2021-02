Sanepid nie chciał odpowiadać Polakom, ale teraz będzie musiał. Berkowicz zaczyna kontrolę [VIDEO]

Kilka tygodni temu Kongres Polskiego Biznesu zainicjował kampanię „Zapytaj Sanepid”. Celem miało być skontrolowanie kontrolerów, żeby nie mieli czasu na „naloty” na otwierające się biznesy. Sanepid jednak uchylił się od odpowiedzi. Polityk Konfederacji Konrad Berkowicz zebrał jednak wszystkie zapytania internautów i osobiście je wysyła.

W ramach akcji „Zapytaj Sanepid” każdy chętny mógł wygenerować wniosek o dostęp do informacji publicznej do wybranych przez siebie stacji powiatowych.

Główny Inspektor Sanitarny oświadczył jednak, że Sanepid nie będzie odpowiadał na złożone wnioski. Pytano w nich o warunki zabezpieczenia służb dokonujących kontroli.

Sanepid powinien odpowiedzieć na każde pytanie, a mimo to urzędnicy nie potraktowali zapytań internautów poważnie. Wyrzucili pytania przedsiębiorców do kosza i tym samym złamali ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Teraz polityk Konfederacji Konrad Berkowicz postanowił zebrać wszystkie zapytania i złożyć je na piśmie w imieniu obywateli, w ramach interwencji poselskiej. Sanepid ma więc obowiązek na nie odpowiedzieć.

Poseł Konfederacji zebrał w sumie 564 pytania, które zostaną wysłane do 340 sanepidów.

– Ja nie znoszę biurokracji, ale jak ta biurokracja może zaszkodzić sanepidowi to z wielką przyjemnością się jej oddam (…) życzę pracownikom sanepidu dużo zajęć, aby nie mieli czasu na gnębienie przedsiębiorców – stwierdził Berkowicz. To nie pierwsza kontrola sanepidu, jaką przeprowadza poseł Konfederacji.

GIS poinformował, że sanepidy nie będą odpowiadać na pytania masowo zadawane przez obywateli w ramach akcji @kongresBiz . Zebraliśmy więc 560 unikalnych pytań, które wyślę w ramach interwencji poselskiej do WSZYSTKICH 340 sanepidów! (Mają obowiązek udzielić odpowiedzi!) pic.twitter.com/mPvAxnbxb4 — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) February 24, 2021

Źródła: Twitter/veto.media