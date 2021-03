Dlaczego lockdown jest szkodliwy (3). Niszczenie własności prywatnej i zmiany prawne rodem z komunizmu

W ostatnich tygodniach mogliśmy się przekonać, jak w praktyce działa obywatelskie nieposłuszeństwo. Gnębieni przedsiębiorcy doszli do wniosku, że rząd jest kompletnie nieprzewidywalny – i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Co najważniejsze – przedsiębiorcy nie tylko kierują się chęcią zysku, ale też najzwyczajniej w świecie mają rację. Podtrzymywanie lockdownu przyniesie (i już przynosi!) dramatyczne skutki.

W trzeciej – i ostatniej – części cyklu pt. „Dlaczego lockdown jest szkodliwy” przedstawiamy powody międzynarodowe, dla których należy jak najszybciej wrócić do normalności (nie „Nowej Normalności”).

Do tej pory mówiliśmy głównie o Polsce, ale warto też zwrócić uwagę, jak lockdown i zamykanie granic potrafią działać w skali globalnej.

1. Przede wszystkim zamknięcie granic doprowadziło do zerwania łańcuchów dostaw. Dotyczyło to także surowców rolnych. Ich ceny w trakcie ostatniego roku bardzo mocno wzrosły. Na razie w krajach takich jak Polska odczuwamy to w umiarkowany sposób. Jeśli jednak te wzrosty będą kontynuowane, to w krajach Trzeciego Świata, gdzie żywność stanowi kluczową część budżetu gospodarstw domowych, dojdzie do zamieszek. I mogą one mieć dramatyczny przebieg.

2. Globalny lockdown uniemożliwił też na jakiś czas transport produktów z Chin. W kolejnych miesiącach popyt na towary był dużo większy niż możliwości transportowe. W efekcie koszty frachtu wystrzeliły.

3. Lockdown stał się dla największych banków centralnych pretekstem do kolejnych interwencji na rynku. Fed zaczął skupować dług amerykańskich przedsiębiorstw, czyli po prostu pomógł im zadłużyć się po niższym koszcie. Na taką pomoc mogą liczyć głównie ci najwięksi (dzięki czemu łatwiej będzie im później przejmować mniejsze firmy).

4. W USA wprowadzono gigantyczne zasiłki dla bezrobotnych. Są one na tyle duże, że w niektórych przypadkach bardziej opłaca się być bezrobotnym niż pracującym. Jest to świadome niszczenie gospodarki, które przyniesie opłakane skutki.

5. Giganci technologiczni bardzo mocno skorzystali na zamknięciu gospodarki. Zakupy przeniosły się do Internetu, ludzie zaczęli spędzać jeszcze więcej czasu na portalach społecznościowych. O tym, jak silne stały się największe korporacje, przekonał się były prezydent USA Donald Trump.

6. Google postanowił pójść za ciosem i niedawno zastraszał rząd Australii.

7. Duże wydatki budżetowe dotyczyły nie tylko Polski, ale też niemal wszystkich innych krajów. To oczywiście przyniosło więcej waluty w obiegu, a kredytobiorcy zyskali kosztem oszczędzających (niskie stopy procentowe, wyższa inflacja).

8. Zamykanie gospodarek w różnych krajach doprowadziło do częstych protestów, a czasem wręcz zamieszek. To wszystko oczywiście koszty, bo protestujący mogliby spędzać ten czas w bardziej produktywny sposób, a państwo nie musiałoby wydawać pieniędzy na zabezpieczenie takich wydarzeń.

9. Pod uzasadnione protesty dotyczące obostrzeń bardzo chętnie podłączały się różne podejrzane grupy, które w trakcie manifestacji niszczyły własność prywatną (kolejne koszty).

10. Uciążliwy lockdown stał się pretekstem do ulgowego traktowania koncernów farmaceutycznych. Pojawiła się narracja w stylu: „aby zakończyć lockdown, potrzebne są szczepionki, więc dotujmy koncerny, a potem jeszcze zwolnijmy je z odpowiedzialności za skutki uboczne”.

11. Ciężki cios przyjęły regiony turystyczne (Hiszpania, Grecja, Portugalia). Po pierwsze – tamtejsi przedsiębiorcy odczuli spadek przychodów, a mówimy głównie o krajach, gdzie turystyka jest bardzo ważna dla gospodarki. Jej słabość odbije się także na innych branżach.

12. Po drugie – skoro turyści nie mogli przybyć, to nie mogli też skorzystać z zalet ciepłego klimatu (negatywne dla ich zdrowia).

13. Po trzecie – w regionach turystycznych w ciągu tych kilku miesięcy zaczęła rosnąć przestępczość (wielu mieszkańców z turystycznych rejonów straciło pracę i zaczęło szukać pieniędzy na inne sposoby).

14. Lockdown sprawił, że w niektórych krajach zaczęto akceptować zmiany prawne rodem z komunizmu. W Portugalii dopuszczono możliwość zabrania obywatelowi nieruchomości w zamian za „rozsądne” odszkodowanie. W Hiszpanii kontynuowane jest podnoszenie podatków, a cała sytuacja sprawiła, że klasa średnia cofnęła się do poziomu z lat dziewięćdziesiątych.

15. Na koniec wrócimy jeszcze do punktu nr 35, ale tym razem w skali globalnej. Dane za 2020 rok pokażą dramatyczny spadek PKB w krajach takich jak Hiszpania. Przełoży się to na niższą oczekiwaną długość życia. Dobitnie pokazuje to, że zamykanie gospodarki to także poświęcanie czyjegoś życia.

Independent Trader

