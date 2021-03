Nadchodzi segregacja sanitarna. Projekt „Zielonego paszportu” UE już gotowy

Unijny komisarz ds. wewnętrznego rynku Thierry Breton oświadczył, że w najbliższą środę Komisja Europejska przedstawi projekt „Zielonego Paszportu”. Ma on umożliwiać podróże pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

– Paszport będzie zawierał informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, przejścia choroby lub otrzymania negatywnego wyniku testu przez podróżnych – mówił Breton w rozmowie z radiem Europe 1.

Zielony Paszport ma być dostępny zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Zdaniem eurokratów, dokument ten ma ułatwić wakacyjne podróże po Europie. Jeszcze pod koniec lutego szefowa KE Ursula von der Leyen apelowała o pośpiech we wdrażaniu „certyfikatów szczepień” tak, aby zdążyć z tym do lata.

– W sprawie certyfikatów szczepień jest jeszcze szereg otwartych politycznych pytań. Decyzja, co wolno robić, jeśli ma się takie zaświadczenie, zostanie przede wszystkim podjęta w poszczególnych krajach. Uważam, że na poziomie UE powinniśmy ich używać do zapewnienia funkcjonowania wspólnego rynku – zadeklarowała szefowa KE.

– Państwa członkowskie muszą to wdrożyć w swoich systemach ochrony zdrowia i ochrony granic – dodała. Oświadczyła też, że KE oferuje wsparcie, żeby zapewnić interoperacyjność poszczególnych narodowych rozwiązań. Oceniła, że wdrożenie systemu certyfikatów szczepień zajmie około trzech miesięcy. – Musimy się pośpieszyć, jeśli chcemy zdążyć do lata – zaapelowała wówczas.

„Pewna niefortunność” Niedzielskiego

Wśród państw popierających unijny Zielony Paszport znalazła się także Polska. O komentarz w tej sprawie minister Adam Niedzielski był pytany w Polsat News.

– Dlaczego Polska poparła projekt paszportu szczepiennego? – pytał dziennikarz. – Chodzi oczywiście o taki cyfrowy paszport – doprecyzował. Bogdan Rymanowski podkreślił również, że m.in. rząd belgijski zaprotestował, uznając, że „nie powinno być mowy o łączeniu szczepień ze swobodą przemieszczania się”.

– Rzeczywiście jest tu pewna niefortunność w używaniu słowa „paszport”, bo paszport jest dokumentem, który pozwala przekraczać granice. A to, co ma być przygotowane na poziomie standardu europejskiego, to jest tylko jak ma wyglądać pewien certyfikat potwierdzający zaszczepienie – tłumaczył Niedzielski.

– Ten błędny dobór słów może wprowadza też pewne nieporozumienie, bo to nie jest dokument, który będzie pozwalał, czy warunkował przekraczanie granic. To będzie po prostu międzynarodowy standard potwierdzania faktu szczepień – przekonywał minister zdrowia.

Rymanowski dopytywał, czy do wyjazdu za granicę nie będzie niezbędna „pieczątka, że zostałem zaszczepiony”. – Na pewno władze państwowe przy przekraczaniu granic nie będą tego wymagały, jako warunku przekroczenia. Raczej będzie to ewentualnym warunkiem dla zwolnienia z kwarantanny. Jeżeli taki obowiązek będzie do kraju, do którego się udajemy, obowiązywał – zapewniał Niedzielski.

