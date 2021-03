Nostalgiczny Piotr Gąsowski wspomina relację sprzed lat: „Nie ma Ciebie wśród nas”

Piotr Gąsowski nie mógł pominąć tej daty w swoim kalendarzu. Na swoich social mediach w symboliczny sposób wspomniał Wojtka Młynarskiego.

„Dzisiaj mijają 4 lata odkąd nie ma Ciebie wśród nas… Ale Twoje przesłanie żeby „Robić swoje”, staramy się realizować” – napisał Gąsowski pod postem na swoim instagramie.

Jak dowiadujemy się z tej niecodziennej wypowiedzi, Młynarski towarzyszył „Gąsowi” od bardzo wczesnych lat. W jego domu śpiewano piosenki pióra Młynarskiego. Egzaminy w szkole teatralnej okrasił talent tego wybitnego twórcy. Generalnie można by wywnioskować po wysłuchaniu słów pana Piotra, że twórczość Młynarskiego jak i on sam, były drogowskazem i w znacznym stopniu naznaczył drogę zawodową aktora.

„Jesteś dla nas wyznacznikiem jakiejś drogi… sensem… i tęsknimy” – powiedział na koniec Gąsowski

Trudno się z tym nie zgodzić. Twórczość Wojciecha Młynarskiego to kwintesencja, inteligentnego dowcipu, bystrego oka i lekkiego pióra, które potrafiło w idealny wprost sposób opisać to co działo się w otaczającym świecie. Takich twórców jest niestety coraz mniej.