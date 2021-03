PILNE! LOCKDOWN na terenie całego kraju już od soboty! Co ze świętami?

W ostatnich dniach w Polsce odnotowano więcej wyników dodatnich na obecność koronawirusa. Rząd odszedł od polityki regionalnych lockdownów i wprowadzi go na terenie całego kraju. Co i od kiedy się zmieni? Na konferencji prasowej ogłosił to minister zdrowia Adam Niedzielski.

Według Niedzielskiego trzecia fala koronawirusa przyspiesza. Gdzieniegdzie w szpitalach ma brakować miejsc, a za aktualny stan – zdaniem ministra – odpowiada brytyjska mutacja wirusa.

Rząd podjął więc decyzję, że należy coś zrobić. Odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego i wymyślono. Od soboty 20 marca na terenie całego wprowadzony zostanie lockdown. Tym razem na dłużej legendarne już dwa tygodnie. Ma obowiązywać co najmniej do 9 kwietnia.

Niedzielski ogłosił, że na terenie całego kraju wprowadzone zostaną te obostrzenia, które obowiązują już w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubuskim i mazowieckim.

Oznacza, że w całej Polsce zamknięte będą: sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna; kluby fitness i siłownie; hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu); baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej); stoki narciarskie.

Ograniczona będzie działalność galerii handlowych. Otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i z artykułami budowlanymi. Usługi świadczyć mogą fryzjerzy, optycy, bankowcy czy też pralnie.

Zamknięte zostają kina, teatry, filharmonie, opery, muzea, galerie sztuki, biblioteki, ośrodki kultury.

Klasy I-III – nauka zdalna

W obostrzeniach dojdzie do jednej zmiany w stosunku do restrykcji regionalnych. Uczniowie z klas I-III wracają całkowicie do nauki zdalnej. Stan taki będzie obowiązywał co najmniej do 9 kwietnia. Dotychczas w czterech województwach z dodatkowymi nakazami i zakazami uczniowie z klas I-III uczyli się w trybie hybrydowym, a w pozostałej części kraju – stacjonarnie.

Co ze świętami Wielkiej Nocy?

Powyższe obostrzenia będą obowiązywać także podczas świąt Wielkiej Nocy, które przypadają 4-5 kwietnia. Kościoły pozostają otwarte w reżimie sanitarnym – 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Minister przypomniał, że obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.

Nieoficjalnie wiadomo, że rząd brał pod uwagę wprowadzenie zakazu przemieszczania się, ale z pomysłu się wycofano. Sąd Najwyższy dzień wcześniej uznał, że takie rozwiązania wprowadzane na podstawie rozporządzenia są nielegalne.

Niedzielski zaznaczył jednak, że choć ogłoszone obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy obowiązują do 9 kwietnia, to rząd nie wyklucza, że w międzyczasie środki jeszcze zaostrzy. Nie wskazał, o co dokładnie chodzi.

Niedzielski zaapelował do pracodawców, by w miarę możliwości przejść całkowicie na pracę zdalną. – Martwi nas także intensywność ruchu, mobilność – mówił.

Czy lockdown coś daje?

Minister zdrowia poinformował, że najwięcej zakażeń wciąż jest w województwie warmińsko-mazurskim. Pomimo tego, że miesiąc temu wprowadzono tam lockdown. Niedzielski przedstawił jednak wykres, z którego ma wynikać, że dzięki lockdownowi dynamika zakażeń zaczęła tam spadać.