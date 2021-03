Sutkowski OSZALAŁ! „Lockdown jest za miękki. Widziałbym wojsko i policję na ulicach”

Wirus zadecydował o tym, że wprowadzenie lockdownu było w mojej ocenie koniecznością – powiedział w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Jego zdaniem pierwszy dzień obowiązywania mocniejszych restrykcji to dzień bliżej do „normalności”.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte zostaną hotele, ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte będą kina, teatry, baseny i obiekty sportowe, a uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej.

– 25 tys. zakażeń zaraportowanych dzisiaj zrobiło na wszystkich wrażenie. Ja także nie spodziewałem się, że ta fala epidemii będzie aż taka wysoka. Lockdown stał się nieunikniony. Moim zdaniem jest być może nawet za miękki. Ja widziałbym wojsko i policję na ulicach. Nie dlatego, aby się znęcać nad ludźmi, ale nad wirusem. Trzeba go jak najszybciej wybić, aby wracać do normalności – grzmiał Sutkowski.

W jego ocenie pierwszy dzień obowiązywania mocniejszych restrykcji to dzień bliżej do otwarcia.

– Takiej perspektywy, pozytywnej, zabrakło mi w komunikacji rządowej. Jasno trzeba ludziom uzmysłowić, że kluczem do otwarcia różnych branż jest mniejsza liczba chorych. Zadziałanie szybko i mocno powinno być powiązane z pokazaniem, o co nam chodzi. A chodzi nam o to, aby mieć normalny maj, czerwiec, normalne wakacje. Przedstawiciele zamkniętych branż też muszą usłyszeć, że gdy zejdziemy do poziomu 5 tys. zakażeń dziennie, to wszystko uruchomimy w reżimie sanitarnym – powiedział Sutkowski.

Jego zdaniem gdyby zamknięto wszystkie branże jednocześnie na trzy tygodnie, te efekt spadków byłby pewny. Gdyby jednak ogłoszone dziś restrykcje wystarczyły, to za trzy tygodnie średnia dzienna zakażeń nie powinna wynosić 20 czy 25 tys., ale 8-10 tys..

– To będzie już zupełnie inna historia. Do tego dojdzie wiosna, a ludzie wyjdą w otwarte przestrzenie. Dodatkowo przez te trzy tygodnie zaszczepimy kolejne osoby. Wszystko to rysuje dobrą, a nie złą perspektywę – wskazał Sutkowski.

Lockdown? Sutkowski „przeciw, a nawet za”

– Ja jestem też przeciwko lockdownowi rozumianemu, jako całkowite zamrożenie interakcji społecznych, gospodarki, medycyny niecovidowej. Ale dystans, dezynfekcja, maski to nie równa się lockdown. To są pewne zalecenia sanitarne, które należy wdrażać przy chorobie zakaźnej. Ja bym tutaj tego akurat bronił w sposób zdecydowany w takim momencie jak pandemia – mówił pod koniec października ubiegłego roku dr Michał Sutkowski.

Jednak już kilka miesięcy później radykalnie zmienił zdanie. 30 stycznia na antenie Polskiego Radia stwierdził bowiem, że „wielokrotnie mówił, że jest zwolennikiem bardzo ostrych lockdownów”.

– Wielokrotnie mówiłem, że jestem zwolennikiem bardzo ostrych lockdownów, po których byśmy wychodzili z jasnym przekazem, mądrzejsi, z pewną nową, wyższą kulturą epidemiczną – stwierdził lekarz.

Źródło: PAP/NCzas