Piróg zapłaci jej za milczenie? Aktorka bardzo mu się naraziła

Andrzej Piaseczny niestety dołączył do grona zakażonych. Mężczyzna podzielił się tą wiadomością z fanami w dość specyficzny sposób. Nikt nie spodziewał się jednak, że ktokolwiek pokusi się o takk krok, jaki zrobiła Viola Kołakowska.

Partnerka Tomasza Karolaka, Viola Kołakowska, od blisko roku zbiera żniwo swej niechlujnej popularności. Od początku pandemii, aktorka wygłasza bowiem coraz to bardziej kontrowersyjne i odrealnione teorie. Teraz postanowiła publicznie skomentować filmik jaki ze szpitala wrzucił Andrzej Piaseczny.

Na wspomnianym nagraniu widzimy piosenkarza, który podłączony jest do aparatury i ze łzami w oczach apeluje do fanów o należytą ostrożność. Sposób w jaki się wypowiada nie należy do zbyt naturalnych, jednak jasnym jest to, że wypowiedź z aparatem tlenowym w nosie do najprostszych nie należy.

Viola pokusiła się jednak o odważny komentarz i zarzuciła muzykowi „kłamstwo i szerzenie propagandy”.

„Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzej, naprawdę zły… Co to jest za obrzydliwa propaganda… Do czego się posuną? Co za to dostałeś?” – napisała na swoim Instastory Kołakowska, której niedawno udało się porozmawiać z samym Jezusem…

Komentarz na jaki pozwoliła sobie Kołakowska wywołał wielkie poruszenie w mediach. Kobietę skrytykowały między innymi Karolina Korwin-Piotrowska, oraz Dorota Gardias, która przeszła covid w zeszłym roku, a do dziś odczuwa skutki uboczne. Do grona zbulwersowanych dołączył również Michał Piróg, prowadzący program Top Model, który złożył Violi dość niecodzienną ofertę…

„Viola, jeśli chcesz, to ja ci zapłacę. Tylko proszę, żebyś powstrzymała się czasem od wypisywania takich głupot” – zaapelował do aktorki Michał Piróg.