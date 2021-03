Odbieraniem koncesji na alkohol w otwarte lokale. Tak państwo walczy z przedsiębiorcami

Władze miejskie dostają zapowiadane wnioski o cofnięcie restauratorom zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcy mogą zostać ujęci w takim wniosku, gdy policja stwierdzi podawanie alkoholu pomimo koronazakazu. Trwają postępowania wyjaśniające, jednak działania wbrew koronarestrykcjom nie są podstawą odebrania koncesji. Pomoc restauratorom zadeklarował Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorców.

Do tej pory do Urzędu Miejskiego w Białymstoku trafiło dziewięć wniosków Komendy Miejskiej Policji w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Podobne wnioski, dotyczące czterech lokali w Gdańsku, dostały tamtejsze władze miejskie.

Pod koniec stycznia portal prawo.pl donosił, że podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wiceszef MASWiA Maciej Wąsik apelował do samorządowców, żeby współpracowali z rządem w zwalczaniu przedsiębiorców, którzy działają wbrew koronarestrykcjom.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży lub po za nim może być prowadzona tylko na podstawie specjalnego zezwolenia. Wydać je może wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. W ustawie wskazano też dopuszczalne przypadki cofnięcia zezwolenia.

– Zezwolenie na sprzedaż alkoholu można odebrać jedynie w ściśle określonych w ustawie przypadkach, takich jak m.in. sprzedaży alkoholu nieletnim, częste zakłócenia porządku publicznego w punkcie sprzedaży czy sprzedaż alkoholu z nielegalnego źródła. Trudno doszukać się w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi punktu, który można byłoby zastosować w zaistniałej sytuacji, czyli prowadzenie restauracji wbrew przepisom epidemicznym – podkreślał cytowany przez prawo.pl Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Gdańsk

Gdańscy policjanci podczas „interwencji” w lokalach dopatrzyli się sprzedaży alkoholu wbrew rządowemu koronarozporządzeniu z 21 grudnia 2020 roku. Z tego względu wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tych lokalach gastronomicznych. O wszczęciu postępowania zawiadomiono przedsiębiorców. Mogą oni także wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. – Przedsiębiorca jako strona postępowania może składać oświadczenia, żądania, dowody, wnioski i zastrzeżenia. Postępowania wyjaśniające trwają – przekazała Joanna Bieganowska z Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Władze Gdańska twierdzą jednak, że urząd nie ma uprawnień do odbierania koncesji na mocy rozporządzenia rządu z grudnia 2020 roku. Jak wyjaśniła Bieganowska, trzeba w tej sytuacji poczekać na wyrok sądu, który będzie podstawą do ewentualnych decyzji w sprawie odebrania koncesji. – Zezwolenie odbiera się na mocy art. 18 ust 10 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jeśli przedsiębiorca łamie zapisy ustawy. Rozporządzenie nie jest podstawą do takich działań – dodała.

Białystok

Zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Anna Kowalska, poinformowała, że kontrole policji potwierdziły prowadzenie działalności mimo koronarestryckji. W kilku przypadkach funkcjonariusze przekazali sprawy do Prokuratury Rejonowej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Wydziału ds. Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji.

– W związku z wnioskami urząd miejski wszczął postępowanie administracyjne. Miasto wystąpiło do prokuratury i do Komendanta Miejskiego Policji z prośbą o informacje dotyczące stanu postępowania wyjaśniającego – dodała Kowalska. Przedsiębiorców wezwano do urzędu, by mogli zapoznać się z materiałem dowodowym oraz złożyć wyjaśnienia.

Wszystkie sprawy są w toku. – W dwóch przypadkach prokuratura już odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Policja natomiast prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie o wykroczenie – powiedziała Anna Kowalska.

Rzecznik MŚP deklaruje pomoc

Adam Abramowicz podkreślał natomiast, że postępowania prowadzone przez samorząd o odebranie zezwolenia – jak każde inne – musi być prowadzone na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. – Dlatego jeśli u przedsiębiorcy zachodzą wątpliwości co do legalności działań organów koncesyjnych, może on wnioskować o interwencję Rzecznika MŚP – zaznaczył.

Źródło: prawo.pl