Środa atakuje Lewandowskiego. Wpis starszej pani tak żenujący, że aż przykro to czytać

Podstarzała polska feministka, Magdalena Środa, zgryźliwie skomentowała uhonorowanie Roberta Lewandowskiego przez Andrzeja Dudę.

Magdalenie Środzie nie podoba się, że piłkarz Robert Lewandowski przyjął wyróżnienie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Feministka postanowiła skomentować to wydarzenie i dobrym pomysłem wydało jej się użycie sarkazmu.

Środa ma jednak ten sam problem, co wiele podstarzałych sfrustrowanych ciotek. Gdy zachowują się naturalnie, to są nawet zabawne. Wylewają swoje żale („faceci to świnie” itd.) a młodzi się śmieją. Jednak, gdy próbują być zabawne, to robią to z wdziękiem wodzireja z imprezy po świniobiciu i biją rekordy w byciu żenującym.

Oto co ta tuza polskiego feminizmu napisała:

„Nie rozumiem złości na pana od kopania piłki (w Niemczech, bo tam głównie kopie) niejakiego Lewandowskiego. Prezydentowi Dudzie kopanie imponuje, mimo że nie odbywa się na stoku a we wrażym państwie, a Lewandowski… cóż powyżej kopania nie podskoczy, czasem też wali głową. Oto skutki. Chyba nie pokumał gdzie był i od kogo odbierał medal, tak jak Duda chyba nie za bardzo kuma komu je daje, mimo że nie kopie, ani nie wali głową w piłkę… w sumie to ciekawe zjawisko, z tym kopaniem i medalami za kopanie, bardzo dziaderskie…”

No, ostrzegaliśmy, że będzie żenująco. Starsza pani musi być bardzo sfrustrowana i zapewne bardzo chciała dogryźć Lewandowskiemu i Dudzie. Najgorzej jak się bardzo chce, a nie bardzo potrafi – wtedy wychodzą takie wpisy, jak ten powyższy.