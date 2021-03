Główny ekonomista Konfederacji dr Sławomir Mentzen został sponsorem tytularnym klubu piłkarskiego. KP Start Toruń to teraz KP Start Mentzen Toruń.

Pandemia i towarzyszące jej lockdownowe szaleństwa rządu PiS mocno uderzyły nie tylko w przedsiębiorców, ale i sportowców. Pomocną rękę wyciągnął do tych drugich dr Sławomir Mentzen.

– Władza, jak tylko może, utrudnia funkcjonowanie amatorskich drużyn sportowych, zamykając hale, orliki i odcinając je od finansowania. Zdecydowanie nie zgadzam się z takim traktowaniem ludzi z pasją, w związku z czym podjąłem decyzję o zostaniu sponsorem tytularnym lokalnej drużyny piłkarskiej KP Start Mentzen Toruń – poinformował dr Mentzen na Facebooku.

W klubie działa akademia piłkarska, w której uczy się grać w piłkę około setka dzieci od 4 roku życia.

– Gdy władza zamyka szkoły i radykalnie zmniejsza finansowanie szkółek piłkarskich dla dzieci, trzeba brać sprawy we własne, prywatne ręce. Do tego mam nadzieję, że treningi od małego sprawią, że dzieci poczują ducha rywalizacji i zrozumieją, że tylko pracą można coś osiągnąć, dzięki czemu nie przyjdą im później do głowy różne dziwne socjalistyczne pomysły – podkreślił dr Mentzen.

Dr Mentzen nie zajmuje się wyłącznie polityką. Jest doradcą podatkowym i należą do niego biura rachunkowe.

Źródło: Wirtualne Media