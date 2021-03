Nietoperze w szpitalu w Rybniku. Syczą na lekarzy

Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku mają problem z nietoperzami. Nie dość, że zamieszkały na jednym z pięter to jeszcze syczą na medyków.

Personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku ma poważny problem z nietoperzami. Latające ssaki zagnieździły się na jednym z pięter szpitala.

Jakby tego było mało, na widok ludzi nietoperze zaczynają syczeć. Agresywne ssaki w szpitalu stają się coraz bardziej nieznośne.

Według portalu Rybnik.com.pl nietoperze najpewniej zamieszkały w szpitalu już na jesieni. Jednak personel i pacjenci zaczęli je widywać dopiero teraz.

„Prawdopodobnie jesienią nietoperze zamieszkały w strefie pomiędzy sufitem i stropodachem. Jesteśmy na etapie ekspertyzy, którą przeprowadza chiropterolog” – tłumaczy Maciej Kołodziejczyk, rzecznik prasowy WSS nr 3 w Rybniku.

Kołodziejczyk wskazał, że nietoperze muszą zniknąć ze szpitala. Zapewnił jednak, że nie stanie się im krzywda.

Nietoperze mają zostać wyłapane przez specjalną ekipę, a następnie wypuszczone na wolność lub przekazane do leśnego pogotowia.

„Ekspertyza jest niezbędna do tego, by w sposób bezpieczny można je wyłapać i podjąć decyzję o ich wypuszczeniu, bądź przekazaniu do leśnego pogotowia. (…) Choć nietoperze to nieproszeni goście w naszym szpitalu, to nikt nie zamierza robić im krzywdy” – podkreślił Kołodziejczyk.

Źródło: Rybnik.com.pl