Braun wzywa do zniesienia restrykcji. „Pójdę do sądu z każdym, kto zabrania…” [VIDEO]

Grzegorz Braun zaapelował, aby kibice mogli wrócić na trybuny. Zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem Rzeszowa, to umożliwi to bez względu na wytyczne rządu.

Podczas konferencji prasowej poseł Konfederacji odniósł się do obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów wydanych przez rząd w imię walki z koronawirusem. Od wielu miesięcy cierpi sport amatorski, a na zorganizowanych zawodach nie mogą pojawiać się kibice.

– To jest złe, to jest chore, niezdrowe. Sport to nie tylko dbałość o własną kondycje, ale to także relacje interpersonalne. Nie ma sportu bez kibiców – mówił Braun.

Jak zaznaczył, zasada „w zdrowym ciele zdrowy duch” od ponad roku podlega „restrykcjom, zakłóceniom, dewastacji”.

Przypomniał, że m.in. w kilkunastu stanach USA rozgrywki sportowe odbywają się z udziałem publiczności. – Dlaczego skoro można kibicować w Teksasie nie jest to możliwe w Rzeszowie? – pytał poseł.

Rozgrywanie spotkań sportowych bez udziału publiczności Braun nazwał „marnotrawstwem infrastruktury”. Zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem miasta, to nie dopuści „do tego, żeby takie dobra się marnowały, żeby trybuny, które mogą pomieścić tysiące kibiców stały puste”.

Zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem Rzeszowa, to będzie walczył o powrót kibiców na trybuny. – Nie dopuszczę do takiego marnotrawstwa. Pójdę do sądu z każdym, kto zabrania korzystać z takiej wspaniałej infrastruktury – powiedział Braun.

Wybory w Rzeszowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa odbędą się po tym, gdy 10 lutego zrezygnował pełniący tę funkcję od 2002 roku Tadeusz Ferenc.

Jako pierwszy na kandydata na prezydenta Rzeszowa zarejestrowany został Grzegorz Braun.

W poniedziałek, 12 kwietnia podpisy złożyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość.

Ponadto chęć kandydowania zgłosili: wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski Marcin Warchoł, przedstawiciel Porozumienia Jarosława Gowina Waldemar Kotula oraz Konrad Fijołek popierany przez PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni.

Z ubiegania się o fotel prezydenta zrezygnował natomiast Maciej Masłowski z Kukiz’15. Podczas ogłaszania decyzji wskazał, komu przekazuje swoje poparcie. Więcej na ten temat TUTAJ.

Wybory w Rzeszowie mają odbyć się 9 maja.