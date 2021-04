Kiedy uczniowie wrócą do szkół i co z maturami? Minister Czarnek: „Zakładamy, że już od 18 kwietnia będzie to możliwe”

Polskie dzieci od ponad roku, z krótką przerwą, uczą się w domach przed komputerem. Kiedy ten wielce szkodliwy stan rzeczy ulegnie zmianie? Próbował na to odpowiedzieć minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek .

W ramach walki z koronawirusem szkoły zamknięto w marcu 2020 roku i do końca tamtego roku szkolnego już nie otworzono.

Dzieci i młodzież do szkół wróciły we wrześniu, ale w październiku znów zostały wysłane do domów. Stan ten trwa po dziś dzień, z krótkim wyjątkiem dla klas I-III.

Jak wyliczył niedawno „Dziennik Gazeta Prawna”, Polska pod względem edukacji zdalnej znajduje się w czołówce Europy. Nie chodzi jednak o jakość, lecz o długość.

Kiedy powrót do szkół?

Minister Czarnek pytany był we wtorek rano w radiu RMF FM o to, jak będzie wyglądał powrót dzieci do szkół.

W pierwszej kolejności rząd chce otworzyć przedszkola. „Zakładamy, że już od 18 kwietnia będzie to możliwe” – odpowiedział minister.

Jak mówił, kluczowe będą dane o zakażeniach ze środy i z czwartku”. „Jeśli one potwierdzą tendencję spadkową, czyli to odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku, jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych. A następnie w maju do szkół ponadpodstawowych. Tak, żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym” – podkreślił Czarnek.

Co z maturami?

W kwestii edukacji pojawiają się także propozycje, by – wzorem ubiegłego roku – przesunąć egzaminy maturalne na czerwiec. Czarnek nie bierze takiego scenariusza pod uwagę.

„Nie ma najmniejszych powodów, żeby cokolwiek przesuwać. Mówimy to już od dłuższego czasu. Matury próbne pokazały, że jest możliwe przeprowadzenie w reżimie sanitarnych tych matur. Od 4 maja ruszamy. Życzymy powodzenia naszym maturzystom” – odparł.