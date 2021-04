Mentzen o marzeniach lewicy. „Zredukowała się do ludzi na poziomie małych dzieci”

Lewicowa aktywistka Hanna Zagulska, ta od zbierania na komputer, znów jest na ustach całego Internetu. 30-latce marzy się, aby nie trzeba było pracować. Sprawę skomentował Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Zagulska wywołała niedawno prawdziwą burzę w sieci za sprawą zbiórki na wymarzony komputer. 30-letnia aktywistka czegoś tam i publicystka „Krytyki Politycznej” postanowiła pójść na żebry i publicznie prosić o pieniądze.

„Dzięki tej zrzutce kupię komputer, powstanie moja wymarzona przestrzeń do nauki, pisania, pracy, robienia rzeczy, grania w gierki i spotykania się z terapeutką” – pisała w opisie zbiórki, a sprzęt wyceniła na 5 tysięcy złotych.

Korzystając z wątpliwej jakości sławy Zagulska poszła za ciosem i zaprezentowała jeden ze swoich postulatów. Zaczęła zupełnie otwarcie domagać się tego, żeby nie trzeba było pracować. I właściwie najlepiej, żeby pieniądze spadały z nieba.

„Chcę świata, w którym praca to po prostu chęć i dodatkowa aktywność, a nie konieczność” – stwierdziła aktywistka.

Babka skończy jako posłanka. https://t.co/FwxtKFFRqA — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) April 11, 2021

Mentzen: jest to marzenie małego dziecka

I znów znalazła się na ustach całego Internetu. Do sprawy odniósł się m.in. Sławomir Mentzen. Udzielił komentarza na portalu społecznościowym „TikTok”, z którego korzystają głównie młodzi internauci.

– Mam nadzieję, że doskonale rozumiecie, że to tak, jakby domagała się, żeby można chudnąć od jedzenia pizzy, nabierać formy od leżenia w łóżku, żeby w domu było czysto, ale nie trzeba byłoby w nim sprzątać – powiedział Mentzen.

– Jest to marzenie małego dziecka. I trochę dziwne, że współczesna lewica zupełnie dobrowolnie i świadomie zredukowała się do ludzi na poziomie małych dzieci. Jest pewnym dramatem i chichotem historii, że ruch, mający niegdyś korzenie robotnicze, ludzi naprawdę ciężko pracujących, obecnie stoczył się do poziomu ludzi, którzy są obrażeni na rzeczywistość, bo po prostu nie chce im się pracować – zakończył w krótkim komentarzu na „TikToku” Mentzen.