Cejrowski OSTRO do posłanki PiS. „W zasadzie tracę oddech… LICHOCKA WON!”

Nie milkną echa ostatniego „Warto rozmawiać” na TVP. Prowadzący Jan Pospieszalski zrobił obiektywny program o lockdwonie – za co zaatakowała go posłanka Joanna Lichocka z PiS. Teraz polityk odpowiada znany podróżnik – Wojciech Cejrowski.

Jan Pospieszalski w swoim programie „Warto rozmawiać” udowadnia, że da się jeszcze w TVP robić obiektywną telewizję. W najnowszym odcinku bezkompromisowy prowadzący poruszył temat niedziałających lockdownów i ślepej wiary w szczepionki.

Nie wszystkim jednak spodobało się to, że w Telewizji Publicznej puszczono program, w którym prowadzący i goście tak rzetelnie podchodzą do tematu pandemii. Posłanka PiS, Joanna Lichocka, jest szczerze oburzona i chce interweniować u Jacka Kurskiego w tej sprawie.

Teraz do polityk z PiS zwrócił się znany podróżnik z Kociewia – Wojciech Cejrowski. Legendarny wagabunda postanowił wytłumaczyć Lichockiej czym jest wolność słowa.

– Wolnosć słowa polega na tym, że wolno wypowiadać BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ poglądy, które się komuś nie podobają. Na przykład nie podobają się większości, bo są to poglądy mniejszości. W demokracji wygrywa większość, ale ona też szanuje mniejszość, a nie zwalcza za pomocą cenzury – tłumaczy Cejrowski.

– Na tym polega DEBATA (w tym naukowa), że dopuszczamy poglądy niezgodne z naszymi i… DEBATUJEMY – dodaje podróżnik.

– Masz kobieto Lichocka jakieś ARGUMENTY na to co padło w programie J.Pospieszalskiego? To podaj. ARGUMENTUJ. Bo cenzura oznacza brak argumentów – pisze słynny Kociewiak.

Swój wpis w mediach społecznościowych Wojciech Cejrowski kończy bardzo ostro:

– W zasadzie tracę oddech… LICHOCKA WON!