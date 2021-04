„Macie na rękach krew dziesiątek tysięcy ludzi”. Witek to zabolało? Zaczęła przerywać wypowiedź o lockdownie [VIDEO]

Podczas czwartkowej debaty w Sejmie poseł Konfederacji Jakub Kulesza zaczął mówić o lockdownie i przedstawiać niewygodne dla rządu wnioski. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaczęła mu przerywać.

– Składam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji. Chciałbym, by premier Mateusz Morawiecki pojawił się tu dzisiaj na mównicy i wytłumaczył się Polakom, dlaczego po raz kolejny przedłużony został ten bezprawny lockdown – zaczął Kulesza.

Odnosił się do ostatniej rządowej decyzji o przedłużeniu lockdownu. Przypomnijmy, że najostrzejsze z tegorocznych obostrzeń zostały wprowadzone 27 marca na dwa tygodnie. Tymczasem potrwają one co najmniej do 25 kwietnia. Z kolei najbardziej poszkodowane branże – jak gastronomiczna czy fitness – są zamknięte nieprzerwanie od końca października 2020 roku.

– Jak widać, w dwutygodniowych lockdownach nałożonych przez rząd PiS najgorsze są pierwsze dwa lata. Prawda, panie premierze Morawiecki? Później to już pójdzie pewnie z górki. Od ponad roku dewastujecie nasze życie społeczno-gospodarcze, macie na rękach krew dziesiątek tysięcy ludzi, ponieważ cały system ochrony zdrowia skierowaliście tylko na COVID, jakby innych nie było – mówił Kulesza.

Następnie poseł Konfederacji przedstawił fragment filmu z amerykańskiego stanu Texas, gdzie areny sportowe wypełnione są publicznością.

– A tak to wygląda, proszę bardzo, w Teksasie. Zobaczcie. Mniejszy poziom szczepień… – mówił Kulesza, ale w tym momencie przerwała mu Witek.

Marszałek uznała, że wypowiedź posła Konfederacji to nie „wniosek formalny”. Do końca czasu przeznaczonego dla Kuleszy, Witek non stop przerywała.

Całe wystąpienie dostępne na poniższym nagraniu.