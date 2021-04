Wiadomo kim jest sprawca strzelaniny w budynku FedEx. To młody człowiek z problemami psychicznymi

19-letni Brandon Scott Hole, który zastrzelił w czwartek w nocy w siedzibie FedEx w Indianapolis osiem osób, cierpiał na zaburzenia psychiczne – poinformowało w piątek Federalne Biuro Śledcze.

Policja w Indianapolis poinformowała w czwartek przed północą czasu lokalnego, że została wezwana na miejsce strzelaniny w jednej z placówek firmy FedEx niedaleko lotniska. Pisaliśmy o tym:

Sprawcą był młody człowiek z problemami psychicznymi

Hole był w 2020 roku przesłuchiwany przez agentów FBI po tym, jak jego matka zadzwoniła na policję, aby powiedzieć, że jej syn może popełnić „samobójstwo z rąk policjanta”. Tłumaczy się to jako postępowanie zmierzające do poważnego uszkodzenia swego ciała lub zgonu poprzez sprowokowanie organów ścigania do użycia śmiercionośnej siły.

W marcu przed rokiem policja w Indianapolis, w stanie Indiana, umieściła Hole’go w tymczasowym areszcie psychiatrycznym. Z jego domu skonfiskowała strzelbę. Jak poinformował agent specjalny FBI w Indianapolis, Paul Keenan FBI w kwietniu minionego roku Hole był przesłuchiwany przez jego biuro.

„Nie stwierdzono żadnej rasowo motywowanej ideologii brutalnego ekstremizmu” i żadnego naruszenia prawa karnego, ale strzelby podejrzanemu nie zwrócono – wyjaśnił cytowany przez agencję Reuters Keenan.

Zastępca szefa policji w Indianapolis Craig McCartt mówił w piątek, że napastnik, który był zatrudniony przez FedEx jesienią 2020 roku, został znaleziony martwy, najpewniej popełnił samobójstwo.

Pytany, co zabójcę sprowadziło z powrotem do obiektu w czwartek w nocy, odpowiedział: – Chciałbym móc odpowiedzieć na to pytanie.

– Nie było żadnej konfrontacji z nikim, kto tam był (…) Nie było żadnych zakłóceń, nie było żadnej kłótni. On po prostu zaczął na chybił trafił strzelać – tłumaczył McCartt, dodając, że masakra miała miejsce w ciągu kilku minut, a w obiekcie było co najmniej 100 osób.

Wielu pracowników kończyło zmianę, przychodziło na nową lub miało przerwę na posiłek. Kilka osób zostało rannych, w tym pięć, trafiło do szpitala.

McCartt powiedział, że śledczy przeszukali w piątek dom w Indianapolis, gdzie mieszkał Hole. Zebrali materiały dowodowe, m.in. komputery stacjonarne i inny sprzęt elektroniczny.

Według policji ofiary śmiertelne strzelaniny to osoby w wieku od 19 do 74 lat. Wśród zabitych jest czworo sikhów, których religia wywodzi się z regionu Pendżab na subkontynencie indyjskim. Funkcjonariusze organów ścigania nie ustalili jeszcze, czy powodem zabójstw była nienawiść rasowa lub etniczna.

Według Gurindera Singha Khalsy, biznesmena i lidera lokalnej społeczności większość pracowników w siedzibie FedEx stanowią sikhowie. W Indianie mieszka ich ponad osiem tysięcy.

Koalicja Sikhów z siedzibą w Nowym Jorku uznająca się za największą w USA organizację tej społeczności ds. praw obywatelskich stwierdziła, że oczekuje od władz przeprowadzenia pełnego dochodzenia w tym zbadania czy uprzedzenie nie było czynnikiem wiodącym do masakry.

