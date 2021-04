Rośnie poparcie dla Konfederacji. Hołownia w dół [SONDAŻ]

Nowy sondaż pokazuje, że prawica rośnie w siłę. Spada natomiast poparcie dla Szymona Hołowni.

Research Partner opublikowało nowy sondaż dla partii politycznych. Wynika z niego, że rośnie poparcie dla prawicy… i niestety dla lewicy.

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się 25 kwietnia, to wygrałoby je PiS. Jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma co myśleć o rządzie – jej poparcie to już zaledwie 29,4 proc.

Drugie miejsce zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni. Jej wynik to 21,1 proc., co jest spadkiem wobec 23,8 proc. w poprzednim badaniu.

Na podium znalazła się również Koalicja Obywatelska. Jej wynik to 17 proc. – spadek o 0,5 pkt proc.

Kolejne miejsce zajęła Lewica. Jej wynik to 9,2 proc. – to niestety wzrost z 7,3 proc.

Piąte miejsce zajęła Konfederacja. Poparcie dla prawicy wyniosło 8,4 proc., co jest wzrostem z 7,6 proc.

Pod progiem znalazło się PSL. Wynik Ludowców to 2,4 proc.

Dalej jest Kukiz’15. Wynik tej formacji to zaledwie 2,3 proc.

0,5 proc. osób wybrało inną partię. Natomiast 9,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Źródło: NaTemat