W odmętach lewackiego szaleństwa. W matematyce też ma być równość. Zaawansowane nauczanie do likwidacji

Departament Edukacji Wirginii (VDOE) zamierza zlikwidować wszystkie zaawansowane kursy matematyki dla uczniów szkół do 11 klasy – 16 – 17 lat. Z powodu „równości” zaniżany będzie poziom nauczania – ten sam dla wszystkich.

Nowe wytyczne dla matematyki szykowane są już w całych Stanach. Nauczyciele maja dbać przede wszystkim o różne ideologiczne miazmaty zamiast o naukę. W Oregon i Kalifornii matematyka ma służyć walce z rasizmem.

W Wirginii ma zaprowadzać równość wszelaka, a chyba najbardziej umysłowa.

Virginia Mathematics Pathway Initiative (VMPI), odpowiadająca za wprowadzanie programu zlikwiduje wszystkie kursy bardziej zaawansowanej matematyki aż do 11 klasy – czyli dla uczniów do 16-17 roku życia.

Tym, którzy są bardziej utalentowani matematyczni i zwyczajnie nudzą się na lekcjach dostosowanych do średniego poziomu szkoły nie będą już zapewniać dodatkowych możliwości zdobywania matematycznej wiedzy.

Rzecznik VDOE, Charles Pyle, w rozmowie z Fox News, że programy nauczania musza być dostosowane do możliwości edukacyjnych każdego dziecka. Nowe cele programów matematycznych dla poszczególnych roczników to m.in „poprawa równości szans w nauce matematyki”, „motywowanie uczniów do bycia aktywnymi uczestnikami świata liczb” oraz „ identyfikacja matematyki jako dziedziny wspierającej przyszłe sukcesy (zawodowe)”.

Chodzi więc o to, by wszyscy znali matematykę tak samo i by byli byli aktywni. Mniej istotne jest to czy owa aktywność jest w jakikolwiek sposób sensowna. Matematyka przestaje tez być nauką, a staje się praktyczną umiejętnością pomocna w ewentualnym robieniu kariery zawodowej.

Podczas seminarium internetowego oznajmiono, że nowe ramy wykluczą tradycyjne zajęcia, takie jak algebra i geometria.

Niektórzy rodzice protestują wskazując, że nowe wytyczne dramatycznie obniżają poziom nauczania. Wszyscy mają równać do najsłabszych, a nie do najlepszych.

– Zmiany te będą miały głęboki wpływ na uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w programach nauczania związanych z przedmiotami ścisłymi. Osłabiają w nadchodzących latach zdolność naszego kraju do konkurowania na globalnym rynku – mówił jeden rodziców w Fox News.

– Na tym polega w praktyce działanie krytycznej teorii rasy – na tłumieniu postępów utalentowanych uczniów i powstrzymanie ich przed przygotowaniem się do zaawansowanej matematyki w college’u – mówił Ian Prior były urzędnik administracji Trumpa.

Owa krytyczna teoria rasy, która wprowadzana jest w niemal wszystkich instytucjach amerykańskich od wojska i policji poczynając na szkołach kończąc głosi, że kwestie rasowe, w tym rasizm są obecne w każdym aspekcie ludzkiego życia. Tak więc nauczanie matematyki może mieć też elementy systemowego rasizmu.