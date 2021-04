Policja przerwała kolejne wesele. Goście ukarani mandatami

W jednej ze starogardzkich restauracji, mimo obowiązujących koronarestrykcji, zorganizowano wesele. Impreza zakończyła się interwencją policji. Wszczęto w tej sprawie dochodzenie.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim Marcin Kunka powiedział, że o nielegalnie zorganizowanym przyjęciu weselnym policjanci zostali powiadomieni w sobotę wieczorem.

– Dyżurny skierował na miejsce funkcjonariuszy, którzy potwierdzili otrzymaną informację. Policjanci weszli do pomieszczenia, w którym odbywało się przyjęcie bez udziału zespołu muzycznego – dodał Kunka.

Wewnątrz przebywało 14 osób, które zostały wylegitymowane. W związku z popełnionym wykroczeniem, na wszystkich uczestników imprezy oraz menadżera lokalu, policjanci nałożyli mandaty karne.

Funkcjonariusze poinformowali o kontroli pracowników sanepidu.

– Interwencja przebiegała spokojnie, a policjanci nie odnotowali żadnych incydentów. Po zakończeniu przez funkcjonariuszy czynności, uczestnicy imprezy opuścili lokal – przekazał oficer prasowy.

Policja wszczęła dochodzenie w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

Za ten czyn grozi do 8 lat więzienia.

To nie pierwszy taki przypadek. Na początku kwietnia podobnie zakończyło się przyjęcie weselne w sali bankietowej w Malanowie (Wielkopolskie). Funkcjonariusze wylegitymowali 81 osób obecnych na uroczystości i tę uroczystość obsługujących.

Tydzień później mieszkańcy tej miejscowości urządzili „poprawiny”, w których wzięło udział ok. 200 osób. Odbyły się one w sobotę po południu przed restauracją w Malanowie. Mieszkańcom rozdawano żurek i bułki; przygotowano ok. 1 tys. porcji. Tym razem jednak imprezę zabezpieczała policja.

