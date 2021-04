Konfederacja o sojuszu PiS z Lewicą. Braun: To już jest zdrada stanu! [VIDEO]

Posłowie Konfederacji – Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Robert Winnicki – skomentowali w Sejmie sojusz PiS z Lewicą.

Ponieważ Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry „zachowała się jak trzeba” i nie zgadza się przyjęcie tzw. „funduszu odbudowy” z Unii kosztem ograniczenia suwerenności Polski – PiS musiał poszukać sobie w tej sprawie nowego sojusznika.

Na pomoc PiS-owi przyszła Lewica. 27 kwietnia doszło do spotkania przedstawicieli rządu i klubu PiS z politykami Lewicy. Po niezbyt długich pertraktacjach – oba obozy doszły do porozumienia. Pisaliśmy o tym:

Konfederacja krytykuje sojusz PiS i Lewicy

Posłowie prawdziwej prawicy – Konfederacji – zwołali konferencję, by skomentować wspólne plany PiS-u i Lewicy.

Janusz Korwin-Mikke skrytykował wciąż zwiększającą się zależność Polski od UE.

– Polska utraciła suwerenność, podpisując Traktat lizboński, ale mamy szeroki zakres autonomii i z tej autonomii sami rezygnujemy! Jest skandalem zupełnym, że Polska pozwala ściągać podatki na terenie Polski obcemu organowi – mówił w Sejmie lider wolnościowego skrzydła Konfederacji.

Grzegorz Braun, kandydat prawicy na prezydenta Rzeszowa, stwierdził z kolei, że to, co dziś się wydarzyło – jest zdradą stanu.

– Fundusz, zwany Funduszem Odbudowy, to jest przedmiot transakcji jakiej dokonuje zjednoczona łżeprawica z postkomuną, neoeurokomuną. To już jest zdrada stanu! (…) Cała ta sprawa prędzej czy później musi skończyć się przed sądami, trybunałami – powiedział.

– Teraz zwracam się do posłów. Jeśli popełnicie ten akt zdrady, to będzie ona czarno na białym wypisana jako znak waszej hańby na kartach historii Polski. My do tego aktu zdradzieckiego nigdy się nie przyłączymy! – dodał.

Robert Winnicki, przedstawiciel narodowców, przestrzegł, że poczynania PiS i Lewicy odbierają Polsce suwerenność fiskalną.

– Kaczyński z Morawieckim dogadali się z postkomunistami i będą, razem również z Hołownią, forsować unijny Fundusz Zadłużenia. Dogadali się, że będą forsować utratę przez Polskę kolejnych atrybutów suwerenności. Tym razem suwerenności fiskalnej – powiedział.