Tomasz Sommer: Potrzebna wielka akcja wysyłania zużytych masek do Niedzielskiego, Morawieckiego i Dworczyka!

Rząd posłuchał w końcu ekspertów i zdejmie z Polaków nakaz zasłaniania ust i nosa. Zrobi to jednak dopiero 15 maja. Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czas!”, zauważa jakie to oburzające.

Już nawet niektórzy rządowi eksperci mówili o bezsensowności noszenia masek na zewnątrz. Mimo to, aparat władzy nie zrezygnował z absurdalnego przepisu od razu.

– Ludzcy panowie nad Polakami zniosą kagańce na ulicach. Ale nie od razu. Jutro poinformują, że chcą to zrobić za… 10 dni – pisał w środę na Twitterze Tomasz Sommer.

Wolnościowy publicysta jest oburzony tym, jak pisowski rząd traktuje Polaków. Sommer ma pomysł na to, jak pokazać rządzącym nasze niezadowolenie.

– Potrzebna wielka akcja wysyłania zużytych masek do Niedzielskiego, Morawieckiego i Dworczyka! – napisał.

Warto by pójść jeszcze dalej. Ci panowie powinni za każdą z tych maseczek zapłacić, bo jeśli były one niepotrzebne, to Polacy wydawali pieniądze bez sensu.