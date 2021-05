Fauci kreśli warunki powrotu do normalności. „Zignorujcie tego socjopatę” [VIDEO]

W programie „This week” Fauci mówił o nadchodzącym dniu matki. Wyraził nadzieję, że zobaczymy diametralnie inną sytuację niż obecnie. – Wierzę, że będziemy tak blisko powrotu do normalności, jak to tylko możliwe – stwierdził. Zaznaczył jednocześnie, że „jest kilka warunków”, które muszą być spełnione by tak się stało.

– Upewnijmy się, że przytłaczająca większość populacji będzie zaszczepiona. Kiedy tak się dzieje, wirus tak naprawdę nie ma się dokąd udać. W pobliżu nie ma wielu podatnych na niebezpieczeństwo ludzi – twierdził Fauci.

Jak dodawał, gdy nie będzie „wielu podatnych” na wirusa ludzi, nie będzie też „liczb, które widzimy teraz”.

Słowa naczelnego doradcy pandemicznego USA skomentował na Twitterze Tom Woods. „Zignorujcie tego socjopatę” – napisał krótko.

Zaprosił też na 2000. odcinek swojego programu. „Wróć teraz do normalności i obejrzyj mój 2000. odcinek, razem z innymi normalnymi ludźmi” – dodał.

Get back to normal right now and come to my 2000th episode event, alongside other normal people https://t.co/VibbsVhlEa

— Tom Woods (@ThomasEWoods) May 9, 2021