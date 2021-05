Wyrzućcie go wreszcie! Bodnar chce układać podręczniki dla policji. Nie podoba mu się sposób przedstawienia ideologii LGBT

RPO Bodnar interweniuje w sprawie podręcznika dla policjantów. Lewackiemu politykowi nie podoba się to, jak opisana jest ideologia LGBT i zmiennopłciowość. Bodnar zamierza decydować o tym jak i z czego mają być szkoleni policjanci.

W podręczniku wydanym przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie kwestie ideologii LGBTVN umieszczono w „kontekście patologii takich jak narkomania, prostytucja i sekty” – twierdzi TVN. 24. Ktoś doniósł o tym Bodnarowi i teraz on za nasze pieniądze zaangażował swój urząd w sprawdzanie czy aby podręcznik do policji jest napisany tak, jak on by chciał. I tak urzędnicy od rzecznika Bodnara wykryli, że nieprawidłowa jest definicja płynnopłciowości.

„Reprezentanci Gender Fluid zmieniają postrzeganie swojej płci w zależności od indywidualnych potrzeb. Gender Fluid to wolność wyboru – płci żeńskiej, męskiej, jednej i drugiej, bądź też żadnej” – czytamy w podręczniku szkoleniowym policji w Legionowie, gdzie transpłciowość została przedstawiona w kontekście patologii” – pisze TVN 24 i nadaje w magazynie „Polska i Świat”. Okazuje się, że RPO zatrudnia specjalistę od płynnopłciowości, czy zmiennopłciowości.

– Transpłciowość nie jest kwestią wyboru, ani nie jest kwestią przynależności do jakiejś subkultury. Jest trwałą przynależnością do innej płci, niż ta określona przy narodzeniu – opowiada w TVN 24 Filip Rak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oczywiście urzędnik z biura RPO nie ma bladego pojęcia czym jest owa transpłciowość. Nie jest ani lekarzem, ani psychologiem, ani biologiem etc. Powtarza jedynie jakieś opowieści z propagandowych broszurek LGBT i próbuje ideologiczną interpretację zmiennopłciowosci narzucić społeczeństwu w tym także policji. – Zabrakło edukacji – wymądrza się autorka materiału o policyjnym podręczniku Barbara Sobska.

Według lewackiej koalicjantki PO Barbary Nowackiej, taka definicja płynnopłciwości to „hańba dla polskiej policji”. – Skandal i, mówiąc szczerze, hańba dla polskiej policji, że tego typu bzdury, tego typu treści wstawia w jakiekolwiek szkolenia – mówi Nowacka.

Także lewica od Czarzastego i Biedronia ma swą specjalistkę od przedstawiania jedynej słusznej wykładni ideologii LGBT.

– Osoby transpłciowe i osoby niebinarne, tak jak i cała społeczność LGBT, jest w Polsce systemowo dyskryminowana i zasługuje na szczególną ochronę, także ze strony policji – mówi wdla TVN 24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W związku z tym wszystkim działacz skrajnej lewicy na stanowisku RPO Bodnar, domaga się wyjaśnień od szkoły dla policji. „Czy w trakcie szkoleń omawiany jest także szerszy kontekst transpłciowosci”. – pyta RPO „Czy w aktualnym programie szkoleń uwzględniona jest tematyka antydyskryminacyjna? Jeśli tak to w jakim wymiarze tematycznym i czasowym?”

Lewacki działacz Bodnar i jego urzędnicy chcą więc decydować o tym, jak wyglądają zajęcia dla policjantów w szkole w Legionowie. Takimi rzeczami zajmuje się w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich.

TVN 24 przypomina także o skrajnie ideologicznym Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur RPO. „W raporcie pojawiają się zalecenia, by zwracać szczególną uwagę na osoby transpłciowe – chodzi o zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki medycznej po zatrzymaniu czy możliwości wyboru płci funkcjonariusza mającego przeprowadzić kontrolę osobistą” – podaje TVN 24.

Generalnie to chodzi o to, że gdy podejrzany, oskarżony czy skazany Bogdan powie, że jest Tereską, to może trafić do celi z innymi kobietami i chodzić z nimi pod natryski. Będzie mógł się tez obnażać przed strażniczkami i to one miałyby mu robić kontrolę osobistą.

Patologie jakie niesie ze sobą ideologia LGBT już są wielkim problemem dla systemów penitencjarnych w USA, Kanadzie i w Wielkiej Brytanii. Dewianci, gwałciciele i pedofile podający się za kobiety są osadzani razem z nimi. Tam dochodzi do gwałtów na współosadzonych, które musza dzielić z dewiantami cele, czy natryski. Tylko w Kalifornii ponad 200 przestępców podających się za kobiety zażądało przeniesienia do więzień dla kobiet. Przeciwko ideologii LGBT zaczynają protestować organizacje kobiece, które widza jakim zagrożeniem dla nich sa zmiennopłciowcy. Bodnara i TVN to jednak nie obchodzi bo to jeszcze niemodne i niezgodne z ideologią LGBT.