Wybitny amerykańsko-żydowski politolog: „Izrael popełnia zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości” [VIDEO]

– Palestyńczycy mają prawo do samoobrony w obronie swoich ziem przed Izraelem – to słowa amerykańskiego politologa żydowskiego pochodzenia Norman Finkelstein. Jego zdaniem „Izrael popełnia zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości”.

Norman Finkelstein to wybitny amerykańsko-żydowski politolog i historyk, autor takich książek jak „Przedsiębiorstwo Holocaust” czy „Gaza: śledztwo w sprawie jej męczeństwa”. Teraz w ostrych słowach wypowiedział się na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.

Krwawa wojna

Przypomnijmy, że od kilku dni trwają starcia izraelsko-palestyńskie, które ostatniej nocy przeniosły się do i w okolicę Strefy Gazy. Wcześniej informowaliśmy o licznych walkach arabsko-żydowskich w izraelskich miastach, a także wprost napadach na arabskie sklepy i linczach na żydowskiej ludności.

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy przekazało, że liczba ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków od poniedziałku wzrosła do 115, w tym 28 dzieci i 15 kobiet, a 621 osób zostało rannych.

Wymiana ognia pomiędzy Izraelem a Palestyną trwa od 10 maja. Wtedy rozpoczęły się zamieszki we wschodniej Jerozolimie, które były następstwem decyzji sądu o eksmisji kilku palestyńskich rodzin z dzielnicy Szejka Jarrah.

„Mają tylko jedno prawo”

Suchej nitki na działaniach Izraela nie pozostawił Finkelstein. – Izrael nie tylko popełnia zbrodnie wojenne, ale także popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości, które są „jednymi z najstraszniejszych zbrodni” – uważa amerykańsko-żydowski politolog.

Finkelstein odniósł się do raportu Human Rights Watch, o którym pisaliśmy tutaj. powiedział, że „oprócz popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, Izrael wielokrotnie deklarował, że nie wycofa się z okupowanych terytoriów palestyńskich, co w świetle prawa międzynarodowego jest uważane za nielegalną aneksję”.

– Jeśli jest to nielegalna aneksja, Izraelczycy nie mają żadnego prawa do Wschodniej Jerozolimy. Nie mają żadnych praw w Gazie. Pozwólcie, że to podkreślę, nie mają prawa do samoobrony. Mają tylko jedno prawo: mają prawo spakować swoje torby i wyjechać (z Palestyny – red.) – zaznaczył.

„Państwo złodziei”

Zdaniem eksperta obecną eskalację we Wschodniej Jerozolimie i Strefie Gazy trzeba rozpatrywać i rozumieć, jako część długofalowych, systematycznych i planowanych kradzieży palestyńskich ziem. W związku z tym, zdaniem Finkelsteina Palestyńczycy mają prawo do samoobrony.

– Palestyńczycy mają prawo do obrony swoich ziem i stosowania wszelkich środków w tym celu przeciwko „państwu złodziei” (Izraelowi – red.), biorąc pod uwagę prawo międzynarodowe i nieludzkie działania Izraela – podkreślił politolog.

Źródło: aa.com.tr/nczas.com