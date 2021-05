Nowy „Polski Ład”. Nadciąga potężna biegunka legislacyjna

Już niedługo, w związku z wprowadzaniem w życie „Nowego Ładu” („Polskiego Ładu”), czeka nas to, co publicyści często nazywają „biegunką legislacyjną”. Sejm będzie uchwalał dużo i szybko, co może prowadzić do chaosu.

– Mówi się o stu projektach, ale to taki szacunek. Może być ich więcej, to już w zależności od tego, jak zostaną sprecyzowane założenia przedstawione w programie [Polskim Ładzie]. Pamiętam z poprzedniej kadencji, że był moment silnej, dużej ofensywy legislacyjnej i my się takiej pracy w Sejmie nie boimy. Po tym czasie pandemii, kiedy byliśmy troszeczkę ograniczeni w aktywności sejmowej, jesteśmy wszyscy bardzo spragnieni tego, żeby wrócić do intensywnej, wytężonej pracy. Jesteśmy na to gotowi, mamy doświadczenie – mówiła w rozmowie z dziennikarzami rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

O ile rządzący mogą się nie bać, to przedsiębiorcy jak najbardziej mają powody do strachu.

Nie od dziś bowiem wiadomo, że gospodarka nie ludzi nagłych drastycznych zmian, jeśli nie jest to zdejmowanie krępujących ją ograniczeń.

Już niedługo Polacy, szczególnie ci prowadzący firmy, będą musieli bardzo szybko wdrożyć się w niwy pisowski system. Wprowadzenie wielu zmian w krótkim czasie może sprowadzić chaos.