Sklep zoologiczny w miejsce pubu PiwPaw? Właściciel: Psy schodziły się tu stadami

Właściciel upadłego już niestety pubu PiwPaw podsuwa nowemu najemcy pomysł na biznes. Ciekawe, czy ta idea spodoba się warszawskiej policji.

Niestety, pub PiwPaw, który przez cały lockdown dzielnie walczył z próbami zamknięcia go, ostatecznie padł. Państwo wygrało.

Pisaliśmy o tym smutnym wydarzeniu:

Państwo PiS-u uwzięło się na jeden pub, który był ostoją wolności

O pubie Piw Paw w czasie lockdownu było głośno. Represjonowany przez państwo i nękany przez policję przedsiębiorca nie chciał zrezygnować z możliwości zarabiania na życie i dawania pracy innym – wymyślał więc różne fortele, by nie zamykać lokalu.

Taka niesubordynacja była nie do przełknięcia dla władzy. Interes próbowano zniszczyć na wiele sposobów. Policja zjawiała się na miejscu a funkcjonariusze okradali, za pozwoleniem władz centralnych i lokalnych, pub z zaopatrzenia.

PiS-owscy politycy wprost mówili o tym, że chcą, by lokal przestał działać. Mówił o tym m.in. wojewoda mazowiecki – Konstanty Radziwiłł:

Sam właściciel lokalu był wywożony w kajdankach na komendę. Tylko dlatego, że chciał pracować i dawać pracę innym. To była jego „zbrodnia”.

W końcu państwo dopięło swego. Piw Paw jest oficjalnie zamknięty, a lokal jest do wynajęcia.

„Polecam na sklep zoologiczny z karmą dla zwierząt, a zwłaszcza dla psów”

– Lokal do wynajęcia na dowolną działalność. Jako jego były najemca polecam na sklep zoologiczny z karmą dla zwierząt, a zwłaszcza dla psów. Mają one zwyczaj schodzić się w to miejsce całymi stadami.. Na końcu ulicy Parkingowej zrobili nawet stały posterunek obserwacyjny – napisał na Facebooku były właściciel.