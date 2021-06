Segregacja. Kolejny festiwal chce wyciągać od Polaków poufne informacje dot. szczepień

„Męskie Granie”, czyli cykl imprez organizowanych przez markę „Żywiec”, dołącza do festiwali, które prowadzą segregację sanitarną. Organizatorzy poinformowali, że o szansie na zdobycie biletu będzie decydować certyfikat covidowy.

– Męskie Granie organizowane przez Grupa Żywiec dołącza do festiwalu bezprawia – informuje na Twitterze grupa #OtwieraMy, czyli „oddolna inicjatywa Polaków, będąca odpowiedzią na kryzys wywołany przez polityków – wirusa o wiele bardziej groźnego i zabójczego niż SARS-Cov-2″.

Według grupy jest to dobra informacja dla tych, którzy chcieliby trochę zarobić na sądzeniu się z dużym festiwalem, bo, zdaniem #OtwieraMy, wypytywanie o tak poufne informacje jest nielegalne, więc organizatorzy będą musieli wypłacać odszkodowania.

– Z uwagi na to, że nikt tam nie będzie miał uprawnień aby żądać od Państwa informacji poufnych, na zadośćuczynieniach za naruszenie dóbr osobistych można będzie zarobić, do czego zachęcamy – czytamy we wpisie.