SOR zamknięty do odwołania. Brakuje rąk do pracy

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu został wyłączony do odwołania. Wszystko przez brak personelu medycznego.

W piątek rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Michał Nowakowski poinformował, że ze względu na brak personelu medycznego niezbędnego do zabezpieczenia funkcjonowania oddziału, SOR został wyłączony. Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu nie będzie działał aż do odwołania.

Wyjaśnił, że jest to związane m.in. z absencjami ze względu na indywidualne sytuacje zdrowotne wśród personelu medycznego.

– Zespoły Pogotowia Ratunkowego kierują się z pacjentami do pozostałych SOR-ów na terenie Wrocławia – wyjaśniał rzecznik.

Źródła: PAP/Polsat News