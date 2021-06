Straciła rekord i miejsce w reprezentacji na rzecz zmiennopłciowca. Teraz ostrzega, że ideologia LGBT zniszczy kobiecy sport

Była rekordzistka Nowej Zelandii w podnoszeniu ciężarów ostrzega, że zmiennopłciowcy zniszczą kobiecy sport. Sama straciła swe rekordy na rzecz zmiennopłciowca – mężczyzny podającego się za kobietę i konkurującego z paniami w zawodach.

Nie milkną komentarze na temat skandalicznej decyzji MKOL, który dopuścił nowozelandzkiego ciężarowca Laurela Hubbarda, który podaje się za kobietę do konkurowania z paniami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Najmocniejsze świadectwo dała bezpośrednia konkurenta zmiennpopłciowca była zawodniczka Tracey Lambrechs. Sama jest ofiarą tych skrajnie nieuczciwych i głupich praktyk, bo straciła wszystkie swe rekordy kraju na rzecz mężczyzny udającego kobietę.

Lambrechs rywalizowała w tej samej kategorii wagowej, co zmiennopłciowiec Laurel Hubbard, biologiczny mężczyzną, który w 2013 roku zaczął „przerabiać się” na kobietę i rywalizować w zawodach w podnoszeniu ciężarów kobiet. Lambrechs powiedziała, że ​​straciła wszystkie swoje rekordy w podnoszeniu ciężarów wkrótce po tym, jak Hubbard zaczął startować.

W wywiadzie dla wywiadu dla Fox News, wspominała rozmowę telefoniczną ze swoim trenerem, który powiedział jej, że straciła wszystkie swoje rekordy. Że nie jest już rekordzistka Nowej Zelandii.

Okazało się, że wszystkie rekordy straciła w ciągu zaledwie tygodnia. Jak się okazało straciła też swoje miejsce w reprezentacji na rzecz zmiennopłciowca. Na ważne zawody międzynarodowe każde państwo wysyła tylko jedną reprezentantkę w danej kategorii wagowej. I to właśnie zmiennopłciowiec Hubbard zaczął reprezentować Nową Zelandie.

W federacji podnoszenia ciężarów powiedziano jej, by zmieniła kategorię wagową, albo przeszła na sportową emeryturę. Lambrechs zdecydowała się zmienić kategorię wagową, by dalej móc stratować w międzynarodowych zawodach. Sztangistka musiał zrzucić w ciągu 3 miesięcy 18 kilogramów, by zejść do niższej kategorii wagowej.

– Zrobiłam to, co musiałam zrobić, aby osiągnąć swój cel, jakim była rywalizacja na moich trzecich Igrzyskach Wspólnoty Narodów – powiedział zawodniczka.

Lambrechs stwierdziła, że zmiennopłciowcy mogą w końcu zniszczyć sport kobiet, wypierając wszystkie rywalki, które urodziły się kobietami, więc nimi są. – To wyeliminuje kobiety ze sportu. Kobiety nie będą chciały brać udziału w czymś, w czym nie ma możliwości zdobycia medali lub wyjazdu na międzynarodowe zawody – powiedziała była już sporstmenka

Zdradziła również, że zabrania im się mówić na temat startu zmiennopłciowców. Lambrechs powiedziała, że sportowcy zostali ostrzeżeni, aby milczeli na temat zmiennopłciowych konkurentów w kobiecym sporcie.

– Podchodziły do ​​mnie dziewczyny z podnoszenia ciężarów i mówiły: „Co robimy? To niesprawiedliwe, co robimy? Niestety nic nie możemy zrobić, ponieważ za każdym razem, gdy się odzywamy, każą nam być cicho – opowiedziała Lambrechs.

Ostatecznie zrezygnowała zawodowego uprawiania sportu i przeszła na sportową emeryturę.

– Jestem bardzo rozczarowana, bardzo rozczarowaną zawodniczką, która przegrała – powiedział Lambrechs. – Wszyscy jesteśmy za równością kobiet w sporcie, ale teraz ta równość jest nam odbierana.