Izrael upomina się o „odszkodowania”. Czołowe postaci prawicy odpowiadają Żydom

Izraelska dyplomacja w ciągu ostatnich 24 godzin ze wzmożoną mocą wróciła do tematu „zwrotu” mienia bezspadkowego. Sprawę komentują czołowe postacie polskiej prawicy.

Izraelska dyplomacja dwukrotnie zaatakowała w czwartek Polskę ws. tzw. mienia bezspadkowego.

Ambasada Izraela w Warszawie, w oświadczeniu wydanym po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, przypomina Polakom, że nie wypłacili Izraelowi jeszcze „rekompensaty” za mienie bezspadkowe.

Temat bezpodstawnych roszczeń, których od Polski domaga się Izrael, poruszył również Ja’ir Lapid – izraelski minister spraw zagranicznych. Dyplomata stwierdził, że to „haniebne” i że „żadne prawo nie zmieni historii”.

Sprawę w mediach społecznościowych skomentowały czołowe postaci polskiej prawicy

Krzysztof Bosak, poseł i przedstawiciel nacjonalistycznego skrzydła Konfederacji, odpisał izraelskim dyplomatom na ich oświadczenie na Twitterze:

– Przyjmijcie do wiadomości, że Polska należy do kręgu cywilizacji łacińskiej, a w jej ramach porządek społeczny budowany jest na indywidualnym, a nie etnicznym prawie własności. W przypadku braku spadkobierców danego obywatela RP własność przechodzi na państwo. Nie na Was – napisał narodowiec.

Z kolei przedstawiciel libertariańskiego skrzydła, Jakub Kulesza, wskazał, że pisowska ustawa to pułapka i zamiast obronić Polskę przed bezpodstawnymi roszczeniami, uderzy w Polaków, którzy walczą z państwem o odszkodowania.

Wolnościowiec podsumował działania PiS w trzech punktach:

„1. Prawdziwą ustawę #Stop447 ob. komitetu PiS zamroził w komisji.

2. Dzisiejsza ustawa w żaden sposób nie dotyczy bezprawnych roszczeń do mienia bezdziedzicznego.

3. Ustawa ta to pułapka – pretekst do wygaszania wszelkich roszczeń ob PL związanych i z nacjonalizacją i z lockdowem”

Istnieje obawa, że cała ta sprawa tylko przyśpieszy wypłacenie Izraelowi ogromnych pieniędzy, co w dobie kryzysu postpandemicznego może być zabójcze dla polskiej gospodarki.

Robert Winnicki, kolejna postać z narodowej części Konfederacji, ostro odniósł się do wpisu izraelskiej ambasady i słów szefa izraelskiego MSZ-u.

– @yairlapid @IsraelinPoland znów przekraczają wszelkie granice bezczelności. Przez setki lat Polska była najbardziej gościnnym miejscem dla Żydów na świecie. Mnóstwo Polaków zginęło ratując ich przed Niemcami. W podzięce – nienawiść, kłamstwo, antypolonizm. Mali, podli ludzie – napisał narodowiec.



Słowa Ja’ira Lapida, izraelskiego ministra, skomentował również Tomasz Sommer, znany wolnościowiec i redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”.

– No to się zaczyna na dobre – dawajcie Polaczki szmal, albo będzie źle – oświadczył nowy szef MSZ Izraela. Dawno trzeba było skończyć ustępstwa i umizgi – napisał na Twitterze dziennikarz.

Do oświadczenia ambasady Izraela odniósł się także publicysta Rafał Ziemkiewicz: – A może dacie dobry przykład i oddacie ziemie i mienie zagrabione Palestyńczykom?

Źródło: NCzas, The Jerusalem Post