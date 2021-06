Żydzi domagają się „zwrotu” mienia bezspadkowego. Polskie MSZ odpowiada

Sejm w czwartek wieczorem uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą m.in. po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania.

W głosowaniu w Sejmie nowelizację poparło 309 posłów, nikt nie był przeciw, 120 osób wstrzymało się od głosu.

– Wczorajsze oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Izraela @yairlapid trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie. Jego treść nacechowana jest złą wolą, a przede wszystkim głęboką nieznajomością faktów – zaznaczył Jabłoński.

– Polacy tak jak Żydzi byli ofiarami straszliwych niemieckich zbrodni. Uchwalona w Sejmie ustawa chroni ofiary tych zbrodni i ich spadkobierców przed oszustwami i nadużyciami; jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. – wyjaśnił w kolejnym wpisie wiceminister.

– W wyniku dzikiej reprywatyzacji w Warszawie i innych miastach wiele osób zostało pozbawionych dorobku życia. Próby zablokowania ustawy to wsparcie dla dalszego trwania tej niesprawiedliwości – zaznaczył na Twitterze Jabłoński.

– Ani państwo Izrael, ani nikt inny nie powinien takiego wsparcia udzielać – ocenił wiceszef polskiego MSZ.

Yesterday's @israelMFA @yairlapid statement must be unequivocally denounced. It features ill will and – most of all – profound lack of knowledge.

